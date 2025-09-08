Lunes 08 de septiembre de 2025
Al Dia

Camilo Sesto grabó en cinco idiomas y vendió más de 100 millones de discos antes de morir

Las mujeres lo amaban. Y siguen amando su vos después de su muerte, ocurrida el 8 de septiembre de 2019,…

Por Javier Sanchez

Camilo Sesto grabó en cinco idiomas y vendió más de 100 millones de discos antes de morir
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Las mujeres lo amaban. Y siguen amando su vos después de su muerte, ocurrida el 8 de septiembre de 2019, cuando estaba a punto de cumplir los 73 años. Camilo Sesto, el artista que la fama y el éxito lo acompañaron gracias a temas inolvidables como Vivir así es morir de amor, Melina o Jamás, vendió más de 100 millones de discos y estuvo 52 veces en primer lugar en la listas de ventas.

Grabó más de 30 discos entre álbumes originales y recopilatorios, registró más de 500 canciones a su nombre, cantó en español, alemán, italiano, portugués y valenciano y compuso temas para Miguel Bosé, Ángela Carrasco, José José, Lucía Méndez y Manolo Otero, entre otros

Después de más de siete décadas de existencia en los últimos shows, se le veía con poca fuerza y sin el ángel que solía trasmitir en cada una de sus presentaciones. Los ojos azules que hacían suspirar a las mujeres seguían siendo los mismos misteriosos y magnéticos para sus fans.

El cantautor español falleció el 8 de septiembre de 2019, a los 72 años, preocupado por los problemas psicológicos y las adicciones de Camilín, su único heredero. Las mujeres lo amaban. Y lo siguieron amando hasta el día de su muerte.

Como compositor, escribió canciones para artistas como Ángela Carrasco , Miguel Bosé , Lucía Méndez , Charytín Goyco y José José , entre otros. También produjo y tradujo al español la letra de un álbum de la popular banda de rock australiana Air Supply .

A lo largo de su carrera, se mantuvo como uno de los artistas pioneros más influyentes del pop y el rock en español, que inspiraría a muchos artistas emergentes en el mundo de la música latina, así como en Europa, América y Asia.

Instagram/ Foto: Cortesía

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Escuelas del país reanudan actividades administrativas este 8-Sep

Escuelas del país reanudan actividades administrativas este 8-Sep

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 8 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 8 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 8 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 8 de septiembre

Contundente derrota del Gobierno frente al peronismo en la provincia de Buenos Aires

Contundente derrota del Gobierno frente al peronismo en la provincia de Buenos Aires

Renuncia el primer ministro de Japón, Shigueru Ishiba

Renuncia el primer ministro de Japón, Shigueru Ishiba

Luzardo mantuvo en raya a los Marlins para alcanzar su decimotercer triunfo

Luzardo mantuvo en raya a los Marlins para alcanzar su decimotercer triunfo

Eugenio Suárez llega a 43 jonrones en victoria de Marineros sobre Bravos

Eugenio Suárez llega a 43 jonrones en victoria de Marineros sobre Bravos

Verstappen se reencuentra con la victoria en Italia

Verstappen se reencuentra con la victoria en Italia

Aryna Sabalenka alcanza su segundo US Open consecutivo

Aryna Sabalenka alcanza su segundo US Open consecutivo

Familiares buscan desesperadamente a Gerasimo Pirela

Familiares buscan desesperadamente a Gerasimo Pirela

Yván Gil hizo un llamado a reforzar la unidad en América Latina ante despliegue de EEUU

Yván Gil hizo un llamado a reforzar la unidad en América Latina ante despliegue de EEUU

Alcaraz y Sinner disputarán una nueva final histórica en el US Open

Alcaraz y Sinner disputarán una nueva final histórica en el US Open

Luis Suárez fue suspendido con seis partidos por incidente en la final de la Leagues Cup

Luis Suárez fue suspendido con seis partidos por incidente en la final de la Leagues Cup

Defender al abogado, respetar a la justicia: el deber del Colegio de Abogados (Por: Juan Pablo Montiel Almeida)

Defender al abogado, respetar a la justicia: el deber del Colegio de Abogados (Por: Juan Pablo Montiel Almeida)

Opsu anuncia una tercera fase de postulación para la asignación de carreras universitarias

Opsu anuncia una tercera fase de postulación para la asignación de carreras universitarias

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Maracaibo está de cumpleaños! 496 años de orgullo zuliano

¡Maracaibo está de cumpleaños! 496 años de orgullo zuliano

Se desprendió tremendo palo de agua en Maracaibo y San Francisco este lunes 8-Sept

Se desprendió tremendo palo de agua en Maracaibo y San Francisco este lunes 8-Sept

Hoy se celebran 114 años de coronación canónica de la Virgen del Valle

Hoy se celebran 114 años de coronación canónica de la Virgen del Valle

68 años cantándole al amor: Ricardo Montaner celebra la vida

68 años cantándole al amor: Ricardo Montaner celebra la vida

Ricky Martin hizo historia en los MTV VMAs 2025 al convertirse en el primer artista en recibir el Latin Icon Award

Ricky Martin hizo historia en los MTV VMAs 2025 al convertirse en el primer artista en recibir el Latin Icon Award

Noticias Relacionadas

Al Dia

Camilo Sesto grabó en cinco idiomas y vendió más de 100 millones de discos antes de morir

Las mujeres lo amaban. Y siguen amando su vos después de su muerte, ocurrida el 8 de septiembre de 2019,…
Al Dia

Muere "Malvina" la mascota de Camilo y el artista revienta en llanto en pleno concierto

El cantante colombiano, Camilo Echeverri, rompió en llanto en pleno concierto, escenificado este sábado en España, al contarle a los…
Al Dia

Seis muertos durante un ataque a tiros en Jerusalén

Autoridades reportaron además 13 personas heridas, algunas de gravedad

Nacionales

Hoy se celebran 114 años de coronación canónica de la Virgen del Valle

El nuncio apostólica, Alberto Ortega Martin presidirá la misa principal, pautada para las 8:00 de la mañana de este lunes


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025