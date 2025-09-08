Camilo Sesto grabó en cinco idiomas y vendió más de 100 millones de discos antes de morir

Las mujeres lo amaban. Y siguen amando su vos después de su muerte, ocurrida el 8 de septiembre de 2019, cuando estaba a punto de cumplir los 73 años. Camilo Sesto, el artista que la fama y el éxito lo acompañaron gracias a temas inolvidables como Vivir así es morir de amor, Melina o Jamás, vendió más de 100 millones de discos y estuvo 52 veces en primer lugar en la listas de ventas.

Grabó más de 30 discos entre álbumes originales y recopilatorios, registró más de 500 canciones a su nombre, cantó en español, alemán, italiano, portugués y valenciano y compuso temas para Miguel Bosé, Ángela Carrasco, José José, Lucía Méndez y Manolo Otero, entre otros

Después de más de siete décadas de existencia en los últimos shows, se le veía con poca fuerza y sin el ángel que solía trasmitir en cada una de sus presentaciones. Los ojos azules que hacían suspirar a las mujeres seguían siendo los mismos misteriosos y magnéticos para sus fans.

preocupado por los problemas psicológicos y las adicciones de Camilín, su único heredero.

Como compositor, escribió canciones para artistas como Ángela Carrasco , Miguel Bosé , Lucía Méndez , Charytín Goyco y José José , entre otros. También produjo y tradujo al español la letra de un álbum de la popular banda de rock australiana Air Supply .

A lo largo de su carrera, se mantuvo como uno de los artistas pioneros más influyentes del pop y el rock en español, que inspiraría a muchos artistas emergentes en el mundo de la música latina, así como en Europa, América y Asia.

