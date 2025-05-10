Camioneta choca contra poste del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá frente a la Basílica

La tarde de este sábado 10 de mayo, se registró un accidente vial frente una farmacia situada en el casco central de Maracaibo.

El conductor de una camioneta chocó contra un poste de alumbrado de la Plaza de Chiquinquirá. Testigos rumoraron que el chofer se quedó dormido, así lo reseñó el medio Es Con Usted.

Al lugar se desplegaron efectivos policiales, quienes realizaran las diligencias pertinentes de lo sucedido. Afortunadamente, el accidente no dejó heridos ni víctimas que lamentar.

