Campaña "Abrazo en familia" de la Conferencia Episcopal Venezuela arriba a su 35 aniversario

La Iglesia Católica se prepara para celebrar el 35° aniversario de la campaña “Abrazo en familia”, una iniciativa promovida por la Conferencia Episcopal Venezolana que busca fortalecer los valores familiares en todo el país.

La conmemoración se realizará el próximo domingo 9 de noviembre, fecha establecida como el Día Nacional del Abrazo en Familia.

El anuncio fue realizado este viernes 3 de octubre por el padre Carlos Quiva, asesor de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Maracaibo, quien destacó que esta campaña se desarrolla desde el Centro de Laicos, Familia y Juventud, específicamente en el área de Familia y Vida, y se extiende a todas las diócesis y arquidiócesis del país.

El lema de este año es “Familiar, camino de esperanza para la Iglesia y la sociedad”, en honor a los 35 años de trayectoria de esta campaña que ha impulsado programas como cursos prematrimoniales, escuelas para padres y atención al adulto mayor, disponibles en parroquias y comunidades.

La campaña está estructurada en cinco temas centrales: “La familia, fuente de vida y esperanza”, “Mirar al futuro con entusiasmo y esperanza desde la familia”, “El amor probado en la tribulación”, “Los jóvenes: alegría y esperanza” y “Familia, peregrinos de esperanza”.

Como antesala a la celebración, el sábado 2 de noviembre se realizará un rosario en familia en la Plaza de la República de Maracaibo, acompañado de actividades recreativas como bailoterapia, presentaciones de gaitas, pintacaritas y dinámicas familiares.

Asimismo, los días sábado 11, 18 y 25 de octubre se llevarán a cabo cinco talleres formativos dirigidos a agentes de pastoral, movimientos eclesiales, instituciones educativas y miembros de la Arquidiócesis de Maracaibo. Estas actividades estarán coordinadas por Reiber Parra, Magdelis de Parra, Jhon Revilla, Dubraska de Revilla, el padre Carlos Quiva asesor pastoral familiar de la arquidiócesis de maracaibo y el Vicario para la acción pastoral, Juan Navarro.

Con esta celebración, la Iglesia reafirma su compromiso con la familia como núcleo esencial de la sociedad y espacio privilegiado para la fe, el amor y la esperanza.

Fotos: María García

María García