Canadá impone aranceles a EEUU por un valor de 20.000 millones de dólares

Siguiendo el enfoque de ‘dólar por dólar’, Canadá anunció este miércoles 12 de marzo la imposición de aranceles recíprocos como represalia a Estados Unidos por el valor de 29.800 millones de dólares canadienses (aproximadamente 20.665 millones de dólares estadounidenses).

La contramedida va en respuesta a los aranceles del 25 %, impuestos por la Administración de Donald Trump a todas las importaciones de acero y aluminio, que entran en vigor esta jornada.

Los aranceles canadienses anunciados por el Gobierno federal estarán vigentes a partir del mediodía del jueves.

Los gravámenes del 25 % repercutirán en los productos de acero por un valor de 12.600 millones de dólares canadienses (8.740 millones de dólares estadounidenses) y en los productos de aluminio por un valor de 3.000 millones de dólares canadienses (2.081 millones de dólares estadounidenses).

