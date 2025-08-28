Jueves 28 de agosto de 2025
Canciller colombiana afirmó que “no hay intención de una intervención” de EEUU a Venezuela

La funcionaria destacó que Venezuela "en términos generales, tiene unos poderes legislativos, tiene un gobierno, y lo que no quisiéramos es que eso se deteriorara"

Por Candy Valbuena

La canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, indicó EEUU no tiene intenciones de realizar una acción militar contra el gobierno de Venezuela. Foto: Óscar Pérez/EE
La canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, indicó Estados Unidos no tiene intenciones de realizar una acción militar contra el gobierno de Venezuela.

La funcionaria descartó que EEUU plantee un golpe a Venezuela, y resaltó que hasta el momento en la información oficial no existe intención de intervención.

Además, explicó durante los diálogos directos con delegados del gobierno de Estados Unidos, entre ellos el congresista Bernie Moreno y el embajador de EEUU en Colombia John McNamara, quedó claro que “no hay intención de una intervención”.

“Venezuela es un Estado que ha tenido unas herramientas democráticas, que tiene unas instancias en donde últimamente han devenido en situaciones no muy ajustadas a lo que sería un proceso electoral, con toda la transparencia, y eso es lo que hemos dicho. Pero, en términos generales, tiene unos poderes legislativos, tiene un gobierno, y lo que no quisiéramos es que eso se deteriorara. Nuestra relación se circunscribe a que también haga parte de los procesos de integración, como el tratado de la cuenca amazónica, porque hace parte de la Amazonía y debe implicarse también para compartir y para corresponsabilizarse de políticas que afectan a la región”, dijo.

La Canciller mencionó que la relación con el vecino país se mantiene a nivel diplomático y destacó que existen lazos históricos, sociales y económicos.

“Compartimos más de 2 mil 500 kilómetros de frontera con Venezuela (…) tenemos cerca de 3 millones de colombianos en diferentes ciudades y municipios de Venezuela, y tenemos también cerca de 2,8 millones de ciudadanos venezolanos que residen en nuestro país o que tienen algún nexo con Colombia”, recalcó.

Noticia al Día/Con información de El Heraldo

