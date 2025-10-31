Viernes 31 de octubre de 2025
Al Dia

‘Canela’ está desaparecida desde hace más de 20 días: Fue vista por última vez en el barrio La Polar de San Francisco

Si tiene alguna información que ayude a dar con el paradero de ‘Canela ‘ puede comunicarse al número telefónico: 0424-6669175. Ofrecen recompensa en divisas.

Por Candy Valbuena

‘Canela’ está desaparecida desde hace más de 20 días: Fue vista por última vez en el barrio La Polar de San Francisco
Buscan a 'Canela' y ofrecen recompensa. Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El pasado jueves 9 de octubre desapareció una perrita que responde al nombre de ‘Canela’. Sus dueños aseguran que fue vista por última vez, el mismo día, cerca de su casa ubicada en el barrio La Polar del municipio San Francisco.

La familia de ‘Canelita’, como le llaman cariñosamente, alberga la esperanza de que la tengan refugiada y a la espera de ser rescatada.

Aseguran que la perrita tiene un añito de edad y "es muy confianzuda, juguetona, y también se asusta muy fácil".

"Hemos difundido la información desde el mismo día que se extravió, y hemos visto a muchos perritos, pero aún no damos con ella. Por favor, ayuden a seguir difundiendo", claman sus dueños.

Si tiene alguna información que ayude a dar con el paradero de ‘Canela ‘ puede comunicarse al número telefónico: 0424-6669175. Ofrecen recompensa en divisas.

Foto: Cortesía

Lee también: El refugio La Posadita rescata a la perrita “Sofía” de Cañada Honda: Piden ayuda para su recuperación 

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Johnny Depp donó 65 mil dólares para reconstruir Centro Musical Destruido por las inundaciones en España

Johnny Depp donó 65 mil dólares para reconstruir Centro Musical Destruido por las inundaciones en España

Flamengo se metió en la final de La Copa Libertadores

Flamengo se metió en la final de La Copa Libertadores

Murió de un infarto Floyd Roger Myers Jr., actor de ‘El príncipe del rap’

Murió de un infarto Floyd Roger Myers Jr., actor de ‘El príncipe del rap’

URBE abre nueva carrera de Ingeniería Mecatrónica

URBE abre nueva carrera de Ingeniería Mecatrónica

Cardenales remonta ante Tigres en Barquisimeto

Cardenales remonta ante Tigres en Barquisimeto

Tiburones hizo sonar la samba en el Universitario

Tiburones hizo sonar la samba en el Universitario

Bravos dejó en el terreno al Magallanes y aumenta su racha ganadora

Bravos dejó en el terreno al Magallanes y aumenta su racha ganadora

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 31 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 31 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este viernes 31 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 31 de octubre

Mataron a trabajador venezolano cuando intentaba mediar entre bandas rivales dentro de una gasolinera en Chile

Mataron a trabajador venezolano cuando intentaba mediar entre bandas rivales dentro de una gasolinera en Chile

Detenido hombre por ocultar marihuana en un saco de alimento para animales en Apure

Detenido hombre por ocultar marihuana en un saco de alimento para animales en Apure

Graban a profesor enfurecido tras descubrir que la mayoría de sus alumnos usaron ChatGPT para realizar un examen

Graban a profesor enfurecido tras descubrir que la mayoría de sus alumnos usaron ChatGPT para realizar un examen

"Ya son 23 aeronaves del narcotráfico inutilizadas durante el 2025″: Padrino López

De tal palo…tal astilla: Hijo de Arnold Schwarzenegger presume de su increíble musculatura tras su transformación física

De tal palo…tal astilla: Hijo de Arnold Schwarzenegger presume de su increíble musculatura tras su transformación física

Raúl González, de

Raúl González, de "Despierta América" busca el amor y la paz tras sincera revelación

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Falleció a los 54 años la actriz y modelo Hilda Fuenmayor, recordada por su papel en Radio Rochela

Falleció a los 54 años la actriz y modelo Hilda Fuenmayor, recordada por su papel en Radio Rochela

La UJGH y líderes empresariales definen la

La UJGH y líderes empresariales definen la "Crossdisciplinariedad" como el motor para afrontar megatendencias globales

Más de un 156 % se ha recuperado la producción de carbón en Venezuela: Afirmó el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva

Más de un 156 % se ha recuperado la producción de carbón en Venezuela: Afirmó el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva

¡El rumbón que hizo historia!: Cardenales del Éxito revive la boda de Daniel Alvarado y Enma Rabe, cuando el novio cantó “El Negrito Fullero” y hasta Danielita bailó gaita

¡El rumbón que hizo historia!: Cardenales del Éxito revive la boda de Daniel Alvarado y Enma Rabe, cuando el novio cantó “El Negrito Fullero” y hasta Danielita bailó gaita

Se espera la entrada al país de la onda tropical N° 53 en las próximas horas de este viernes 31-Oct

Se espera la entrada al país de la onda tropical N° 53 en las próximas horas de este viernes 31-Oct

Noticias Relacionadas

Al Dia

‘Canela’ está desaparecida desde hace más de 20 días: Fue vista por última vez en el barrio La Polar de San Francisco

Si tiene alguna información que ayude a dar con el paradero de ‘Canela ‘ puede comunicarse al número telefónico: 0424-6669175. Ofrecen recompensa en divisas.
Al Dia

Reportan desaparición del periodista de sucesos en Caracas, Joan Camargo

De acuerdo a los expuesto por la organización en X, el reportero salió de su casa en el sector de Cotiza de Caracas pasada las 8 de la mañana a bordo de su motocicleta cuando fue interceptado por otra moto.
Zulia

URBE abre nueva carrera de Ingeniería Mecatrónica

Las inscripciones para la nueva carrera se llevarán a cabo a mediados del mes de noviembre y comienzan el 7 de enero de 2026.

Al Dia

¡El rumbón que hizo historia!: Cardenales del Éxito revive la boda de Daniel Alvarado y Enma Rabe, cuando el novio cantó “El Negrito Fullero” y hasta Danielita bailó gaita

Uno de los momentos más comentados del video es cuando aparece su hija, Danielita Alvarado, bailando gaita con una alegría contagiosa, reflejo de esa herencia musical y zuliana que siempre caracterizó a su padre

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025