‘Canela’ está desaparecida desde hace más de 20 días: Fue vista por última vez en el barrio La Polar de San Francisco

El pasado jueves 9 de octubre desapareció una perrita que responde al nombre de ‘Canela’. Sus dueños aseguran que fue vista por última vez, el mismo día, cerca de su casa ubicada en el barrio La Polar del municipio San Francisco.

La familia de ‘Canelita’, como le llaman cariñosamente, alberga la esperanza de que la tengan refugiada y a la espera de ser rescatada.

Aseguran que la perrita tiene un añito de edad y "es muy confianzuda, juguetona, y también se asusta muy fácil".

"Hemos difundido la información desde el mismo día que se extravió, y hemos visto a muchos perritos, pero aún no damos con ella. Por favor, ayuden a seguir difundiendo", claman sus dueños.

Si tiene alguna información que ayude a dar con el paradero de ‘Canela ‘ puede comunicarse al número telefónico: 0424-6669175. Ofrecen recompensa en divisas.

Foto: Cortesía

