Capriles visita las parroquias Luis Hurtado Higuera y Francisco Eugenio Bustamante de Maracaibo

A propósito de los últimos días de campaña, de cara al 25 de mayo, el candidato a la Asamblea Nacional (AN), Henrique Capriles Radonski, visitó por segunda vez Maracaibo.

Junto al equipo de Unión y Cambio y las fuerzas democráticas aliadas, Capriles estuvo en las parroquias Luis Hurtado Higuera y Francisco Eugenio Bustamante del referido municipio, donde en un casa a casa explicó a los habitantes la importancia del voto en los próximos comicios regionales y parlamentarios.

Foto: cortesía

Por su parte, el concejal José Bermúdez señaló que el equipo de Unión y Cambio está desplegado en todos los municipios del estado, enseñando a los ciudadanos cómo ejercer correctamente su derecho al voto.

“Es fundamental que cada zuliano, que cada marabino sepa cómo votar en la tarjeta de Unión y Cambio o en la de Un Nuevo Tiempo. Esa es la herramienta con la que lograremos representación real en la Asamblea Nacional y que Manuel Rosales sea reelecto como gobernador del estado, para siga transformándolo como lo viene haciendo desde el 2021”, dijo.

Foto: cortesía

Foto: cortesía

Foto: cortesía

Foto: cortesía

Foto: cortesía

Foto: cortesía

Foto: cortesía

Noticia al Día