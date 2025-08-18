Lunes 18 de agosto de 2025
Al Dia

Captan juntos a Shakira y Antonio de la Rúa en un restaurante y se hace viral el video

Generaron rumores de una posible reconciliación

Por Ernestina García

Captan juntos a Shakira y Antonio de la Rúa en un restaurante y se hace viral el video
Foto referencial
Medios de comunicación como Excelsior y Quién reportaron que Shakira y Antonio de la Rúa fueron vistos cenando juntos en un restaurante de San Diego, acompañados por sus respectivos hijos.

Esta reunión familiar ha sido el principal motor de los rumores.

Un video que aseguran es de ese encuentro rápidamente se hizo viral y provocó una lluvia de comentarios en redes sociales y como era de esperarse, los internautas comenzaron a especular si es que se habrían dado una nueva oportunidad en el amor.

Lo que muchos se preguntan es si este reencuentro se trata de una reconciliación sentimental o simplemente un nuevo capítulo en su vínculo profesional. Hasta ahora, no hay confirmación oficial de que hayan retomado su relación amorosa.

Mientras que una parte de los fans sueña con una reconciliación, otros se inclinan por la idea de que su reencuentro es meramente profesional. Varios reportes señalan que Antonio de la Rúa ha sido visto tras bambalinas en varios conciertos de la gira "Las Mujeres Ya No Lloran", lo que sugiere que podría estar involucrado nuevamente en el equipo de trabajo de la artista colombiana, tal como lo hizo durante los años de su relación.

La verdadera naturaleza de su reencuentro sigue siendo un misterio.

Noticia al Día/ excelsior.com.

