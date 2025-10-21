En el marco de un operativo de seguridad y prevención que incluyó la revisión de documentos y vehículos, oficiales del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) detuvieron a una mujer en la avenida principal de Carrasquero, municipio Mara del estado Zulia.

La detenida fue identificada como Lenis Lisbeth Ramírez Zambrano.

Al verificar su documento de identidad ante el Sistema Integrado de Información Policial (Siipol), se confirmó que poseía una Orden de Captura en su contra.

Dicha orden fue emitida el 13 de junio del año 2025 por el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, por los delitos de Hurto Agravado y Agavillamiento.

Ramírez Zambrano fue trasladada a la Sala de Resguardo de Detenidos y puesta a la orden de la Fiscalía 18 del Ministerio Público.

Noticia al Día/Nota de prensa