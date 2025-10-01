Miércoles 01 de octubre de 2025
Al Dia

Capturado en Perú alias "pequeño J", presunto narcotraficante señalado del triple femicidio en Argentina

La captura de "Pequeño J" se produjo en circunstancias que sorprendieron a los policías

Por Ernestina García

Capturado en Perú alias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El triple femicidio de Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, sacudió a Argentina. Los brutales asesinatos fueron transmitidos en vivo por redes sociales.

Las víctimas fueron engañadas para subirse a una camioneta creyendo que se dirigían a una fiesta el 19 de septiembre, según los investigadores. Habían sido torturadas antes de morir. Los detalles de las autopsias son espeluznantes.

Cinco días después de su desaparición, los cuerpos de las tres víctimas fueron encontrados enterrados en una propiedad en un suburbio del sur de Buenos Aires el miércoles.

La policía cree que una banda de narcotraficantes fue responsable y que el crimen se transmitió como una advertencia a grupos rivales.

Detenciones


Por el caso hay nueve detenidos. Según la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, un joven peruano de 20 años, alias "Pequeño J" Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, estuvo prófugo durante seis días, es señalado como el presunto líder del grupo y autor intelectual del triple crimen y ya fue capturado en Perú.

La captura de "Pequeño J" se produjo en circunstancias que sorprendieron a los agentes. En Pucusana, un balneario a 60 kilómetros al sur de Lima , ahí el narcotraficante peruano intentó pasar inadvertido dentro de un camión en plena Panamericana Sur, pero su plan se frustró debido a un factor imprevisto: un paro de pescadores en la zona de Pucusana.

Según los investigadores, su intención era encontrarse en Perú con el argentino Matías Ozorio, su mano derecha y detenido también este martes.

Pequeño J fue rastreado y ubicado por la policía porque seguía utilizando su teléfono móvil. “Ni el chip le había cambiado. Una cosa muy rudimentaria. El número era el mismo que un testigo había aportado a la justicia. Algo muy poco profesional para un narco”, declaró la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, al diario Clarín.

Respuesta Social y Clamor por Justicia


En Buenos Aires, familiares de las víctimas marcharon el sábado hacia el Congreso exigiendo justicia.

El padre de Brenda, Leonel del Castillo, declaró a la prensa durante la protesta que le fue imposible identificar el cuerpo de su hija debido a los abusos que sufrió, y enfatizó: "Las mujeres deben ser protegidas más que nunca".

Antonio del Castillo, abuelo de las primas de 20 años, lloraba mientras calificaba a los asesinos de "sanguinarios", añadiendo: "No le harías a un animal lo que les hicieron".

A la menor le arrancaron los dedos mientras estaba viva. Todo fue grabado y transmitido en vivo a más de 40 integrantes de la presunta banda narco como forma de disciplinamiento interno. Los investigadores suponen que las víctimas, o al menos una de ellas, se quedaron con dinero o droga de la organización.

Noticia al Día/El País/El Comercio/infobae/Clarín

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Al menos 69 muertos en un fuerte terremoto que sacudió el centro de Filipinas

Al menos 69 muertos en un fuerte terremoto que sacudió el centro de Filipinas

Daniel Palencia encaminó al triunfo de Cachorros sobre Padres en la Serie de Comodín

Daniel Palencia encaminó al triunfo de Cachorros sobre Padres en la Serie de Comodín

Salomón Rondón anotó su primer gol para conducir al triunfo del Real Oviedo

Salomón Rondón anotó su primer gol para conducir al triunfo del Real Oviedo

Nuevo sismo de 3.6 sacude a Bachaquero

Nuevo sismo de 3.6 sacude a Bachaquero

Madonna contempló el suicidio durante la lucha por la custodia de su hijo: “No podía soportarlo”

Madonna contempló el suicidio durante la lucha por la custodia de su hijo: “No podía soportarlo”

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 01 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 01 de octubre 2025

Nicolás Maduro recibe Doctorado Honoris Causa en Defensa de la Nación por parte de la Universidad Militar Bolivariana

Nicolás Maduro recibe Doctorado Honoris Causa en Defensa de la Nación por parte de la Universidad Militar Bolivariana

Hidrolago activa servicio de agua en más de 10 parroquias del eje Santa María en Maracaibo

Hidrolago activa servicio de agua en más de 10 parroquias del eje Santa María en Maracaibo

Hallaron muerto al embajador de Sudáfrica en Francia

Hallaron muerto al embajador de Sudáfrica en Francia

Murió repentinamente Carlos Arau, actor de ‘Vecinos’

Murió repentinamente Carlos Arau, actor de ‘Vecinos’

Venezolanos destacaron en el Campeonato Suramericano de Natación Juvenil

Venezolanos destacaron en el Campeonato Suramericano de Natación Juvenil

El día que unos locos mataron con una estaca a un bebé creyendo que era El antiCristo

El día que unos locos mataron con una estaca a un bebé creyendo que era El antiCristo

Niuman Romero se despide del beisbol tras 19 temporadas

Niuman Romero se despide del beisbol tras 19 temporadas

César Chirinos y Héctor Peña presentan su nuevo álbum

César Chirinos y Héctor Peña presentan su nuevo álbum "El vallenato que te gusta"

Gestos y expresiones de las mujeres en la actualidad

Gestos y expresiones de las mujeres en la actualidad

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Octubre arranca con madre

Octubre arranca con madre "palo de agua", chubascos, truenos y centellas

Octubre: un mes para unirnos en la prevención y lucha contra el cáncer de mama

Octubre: un mes para unirnos en la prevención y lucha contra el cáncer de mama

Desde el Polo Norte a la Tierra del Sol Amada: Sujeto disfrazado de

Desde el Polo Norte a la Tierra del Sol Amada: Sujeto disfrazado de " El Grinch" en el centro de Maracaibo se vuelve viral

Presidente Maduro aseguró que fuerzas militares de Sudamérica le expresan su apoyo ante situación en el mar Caribe

Presidente Maduro aseguró que fuerzas militares de Sudamérica le expresan su apoyo ante situación en el mar Caribe

Inicia segunda fase de cedulación para adultos mayores en todo el país

Inicia segunda fase de cedulación para adultos mayores en todo el país

Noticias Relacionadas

Al Dia

Capturado en Perú alias "pequeño J", presunto narcotraficante señalado del triple femicidio en Argentina

La captura de "Pequeño J" se produjo en circunstancias que sorprendieron a los policías
Internacionales

Al menos 69 muertos en un fuerte terremoto que sacudió el centro de Filipinas

El sismo sorprendió a los filipinos a las 22:00 horas (14:00 GMT), y tuvo su epicentro a unos 19 kilómetros al noreste de la ciudad de Bogo
Al Dia

Fundanica-Zulia compartió con periodistas sus actividades, campañas y lucha contra el cáncer infantil

Fundanica Zulia se apoya en los medios de comunicación y plataformas digitales para difundir su mensaje, y para agradecer todo…
Efemérides

Hoy 01-Oct se celebra el Día Internacional del Café

Más de 2 mil millones de tazas, es la cantidad de café que se consume cada día en el mundo.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025