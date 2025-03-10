Capturan a cinco implicados en el asesinato del joven en Los Próceres

Comisiones del CICPC, adscritos a la división de investigaciones de homicidios, detuvieron a cinco personas implicados en el asesinato del joven, Luis Fernando Benítez Medina, de 19 años.

Los señalados quedaron identificados como, Josué David Gómez Andrade (18), Erick Alexander Gómez Álvarez (24), con registros por posesión de estupefacientes, Yeiker Johel Ruiz Ruiz (20), Haylee Nicold Madriz Vielma (21) y, Jeickferson Yair Blanco Castro (19), quienes poseían registros por robo genérico.

La información la dio a conocer el comisario de la Policía Científica, Douglas Rico, quien destacó, que la víctima fue golpeado salvajemente el pasado martes 4 de marzo durante la culminación de las actividades carnestolendas.

Benítez, fue llevado hasta el Hospital Doctor Miguel Pérez Carreño, dónde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Por este crimen, se continúa el trabajo de investigación a fin de ubicar al resto de los homicidas, siendo el caso puesto a la orden del Ministerio Público.