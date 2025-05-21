Capturan a uno de los mayores distribuidores de droga en la zona sur de Maracaibo

Funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia, detuvieron a un hombre por ser uno de los presuntos mayores distribuidores de droga de la zona sur de Maracaibo. La información la dieron a conocer los oficiales actuantes a través de sus redes sociales.

El señalado, identificado como, Anderson Jesús Pírela Andrade y conocido con el alías de "El Lince", fue aprehendido en el barrio Bello Monte de la parroquia Manuel Dagnino.

Los uniformados, dándole respuesta a una serie de denuncias de la comunidad, iniciaron un trabajo de inteligencia que les permitió su ubicación.

Al momento de la captura, "El Lince" se encontraba en la vía pública y ante la presencia policial tomó una conducta evasiva y nerviosa que lo llevó a meterse a un patio.

Con el apoyo de un ejemplar canino (Perro Policía) se localizó dentro de un cuñete de plástico tres envoltorios rectangulares tipo panela, contentivos de restos vegetales, de presunta marihuana, con un peso aproximado de un kilo 600 gramos.

Ante tal hallazgo, el investigado quedó a la orden del MP.

Noticia al Día / Nota de prensa