Jueves 25 de septiembre de 2025
Al Dia

Capturan en Cúcuta a Carlos Gómez, mano derecha del Niño Guerrero

Este criminal tenia el mando de la banda del Tren de Aragua en Chile En un operativo conjunto, entre las…

Por Greily Nuñez

Capturan en Cúcuta a Carlos Gómez, mano derecha del Niño Guerrero
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este criminal tenia el mando de la banda del Tren de Aragua en Chile

En un operativo conjunto, entre las autoridades colombianas y chilenas, fue capturado Carlos Francisco Gómez Moreno, alias "Bobby", quien es señalado como el jefe de la banda multinacional Tren de Aragua, pero en Chile.

La detención tuvo lugar en el municipio de Los Patios, en Norte de Santander, Cúcuta, donde lograron interceptar a este hombre, reconocido por su liderazgo en dicha organización criminal, la cual es una de las más peligrosas en América Latina.

Un grupo de aproximadamente 10 hombres de la Policía ingresó a un lujoso apartamento a altas horas de la noche y en una habitación encontraron a Bobby, junto a una mujer durmiendo.

Toda una ‘joyita’


Bobby era considerado la mano derecha de Héctor Guerrero, alias ‘Niño Guerrero’, máximo jefe del Tren de Aragua, a tal grado que fue el que extendió los tentáculos de la banda criminal hacia Chile.

Las autoridades policiales confirmaron que Bobby se fugó hace tres meses de Chile, donde tenían todo listo para atrapar al hombre que en ese país tenía sometida a la sociedad con delitos como extorsión, el secuestro, el tráfico de drogas y los homicidios.

Según afirmó Alex Cortés, fiscal jefe de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) en Chile, “se trata de uno de los sujetos más peligrosos en nuestro país, debido a que mantenía órdenes de arresto por un número considerable de delitos con la organización criminal de la cual era líder”.

Por otro lado, Juan Pablo Glasinovic, director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones en el país austral, expresó que fue un trabajo meticulosamente coordinado durante varios meses con las autoridades colombianas.

Pronunciamiento oficial

La ministra del interior de ese país, Carolina Tohá, se refirió a la captura como un golpe muy fuerte al Tren de Aragua, “ya se están haciendo los procedimientos para traer a Carlos Gómez a nuestro país, donde responderá por los delitos gravísimos de los cuales es acusado”, dijo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, destacó el éxito de la operación a través de un mensaje en X (anteriormente Twitter), resaltando que esta acción no solo representa un avance en la lucha contra el crimen organizado, sino también un esfuerzo compartido en la mejora de la seguridad tanto para los colombianos como para los chilenos.

"La colaboración policial con inteligencia chilena y colombiana logró este gran éxito en la seguridad de chilenos y colombianos", escribió el mandatario.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Infante noticias (@infantenoticia)

Noticia al Día / La Opinión

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

"No he pegao un ojo" la frase más popular en Maracaibo hoy

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

"La Oratoria, el poder de la palabra", un libro que brinda las herramientas para ser el mejor

Presidente Javier Milei exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

Presidente Javier Milei exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

ZOEDAN Zulia refuerza recomendaciones ante sismos en la región

ZOEDAN Zulia refuerza recomendaciones ante sismos en la región

Nuevo temblor en Bachaquero

Nuevo temblor en Bachaquero

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Noticias Relacionadas

Al Dia

Factura globalmente, cobra localmente y conserva más de lo que ganas

El freelancing es libertad. Tú eliges tus clientes, tus proyectos, tu horario.
Al Dia

Al Blanco celebra siete décadas de creación: arte que fusiona acrílicos, música y memoria de Venezuela

Una trayectoria que mezcla pintura, poesía y música con una constante búsqueda de color y significado.
Al Dia

Diosdado Cabello: “La canonización es un trámite, el pueblo ya lo santificó”

Cabello expresó su agradecimiento por el gesto, destacando el cariño con el que fue entregado el presente.

Zulia

Noche en vela por los latidos de la tierra: Los 11 temblores en Maracaibo

El evento más significativo se registró a las 7:28 a.m. con una magnitud de 4.3 y epicentro ubicado a 32 kilómetros al este de Bachaquero, en el eje de la Costa Oriental del Lago

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025