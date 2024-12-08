Capturan en Cúcuta a Carlos Gómez, mano derecha del Niño Guerrero

Este criminal tenia el mando de la banda del Tren de Aragua en Chile

En un operativo conjunto, entre las autoridades colombianas y chilenas, fue capturado Carlos Francisco Gómez Moreno, alias "Bobby", quien es señalado como el jefe de la banda multinacional Tren de Aragua, pero en Chile.

La detención tuvo lugar en el municipio de Los Patios, en Norte de Santander, Cúcuta, donde lograron interceptar a este hombre, reconocido por su liderazgo en dicha organización criminal, la cual es una de las más peligrosas en América Latina.

Un grupo de aproximadamente 10 hombres de la Policía ingresó a un lujoso apartamento a altas horas de la noche y en una habitación encontraron a Bobby, junto a una mujer durmiendo.

Toda una ‘joyita’



Bobby era considerado la mano derecha de Héctor Guerrero, alias ‘Niño Guerrero’, máximo jefe del Tren de Aragua, a tal grado que fue el que extendió los tentáculos de la banda criminal hacia Chile.

Las autoridades policiales confirmaron que Bobby se fugó hace tres meses de Chile, donde tenían todo listo para atrapar al hombre que en ese país tenía sometida a la sociedad con delitos como extorsión, el secuestro, el tráfico de drogas y los homicidios.

Según afirmó Alex Cortés, fiscal jefe de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) en Chile, “se trata de uno de los sujetos más peligrosos en nuestro país, debido a que mantenía órdenes de arresto por un número considerable de delitos con la organización criminal de la cual era líder”.

Por otro lado, Juan Pablo Glasinovic, director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones en el país austral, expresó que fue un trabajo meticulosamente coordinado durante varios meses con las autoridades colombianas.

Pronunciamiento oficial

La ministra del interior de ese país, Carolina Tohá, se refirió a la captura como un golpe muy fuerte al Tren de Aragua, “ya se están haciendo los procedimientos para traer a Carlos Gómez a nuestro país, donde responderá por los delitos gravísimos de los cuales es acusado”, dijo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, destacó el éxito de la operación a través de un mensaje en X (anteriormente Twitter), resaltando que esta acción no solo representa un avance en la lucha contra el crimen organizado, sino también un esfuerzo compartido en la mejora de la seguridad tanto para los colombianos como para los chilenos.

"La colaboración policial con inteligencia chilena y colombiana logró este gran éxito en la seguridad de chilenos y colombianos", escribió el mandatario.

Noticia al Día / La Opinión