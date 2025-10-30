Capturan en San Francisco a delincuente solicitado en Chile por ser pieza clave del GEDO "El Enjambre"

Funcionarios de Polisur capturaron a dos hombres y una mujer por distintos delitos, en el barrio Carabobo del municipio San Francisco, en Zulia.

Uno de los detenidos, identificado como Jhonverly Williams Urdaneta Martínez, de 33 años de edad, presentó una solicitud de captura internacional por operar delictivamente en Chile y ser un integrante clave del GEDO "El Enjambre".

Las autoridades informaron, que mientras realizaban labores de investigación en la Avenida 50, observaron un vehículo Century color dorado, con placas AB492CP, realizando maniobras y un giro prohibido en la intersección del semáforo, lo que motivó a un seguimiento policial.

Al detener el vehículo en la calle 177 con avenida 48H del barrio Carabobo, la mujer y el copiloto intentaron huir a pie, siendo finalmente restringidos en un local comercial. Durante el incidente, los detenidos adoptaron una actitud hostil, agrediendo a los funcionarios.

Los oficiales al registrar por Siipol a, Hender Antonio Bravo Pozo, de 55 años, arrojó que estaba solicitado por el Juzgado Segundo de Control de Audiencias, por violación y violencia de género.

Mientras que a, Karelis Coromoto Suárez Ortiz, de 47 años, le incautaron un iPhone 15 Pro Max. Asimismo, arrojó la solicitud Urdaneta Martínez.

Los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público.

Noticia al Día / Nota de prensa