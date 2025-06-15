Capturaron a sospechosa por caso de Miguel Uribe en Colombia

Las autoridades capturaron el sábado 14 de junio en el sur de Colombia a una mujer implicada en el atentado a tiros contra el precandidato presidencial de derecha Miguel Uribe Turbay, quien sigue en estado crítico, informó la Policía.

El senador, de 39 años, recibió hace una semana tres disparos, dos de ellos en la cabeza, durante un acto con seguidores en Bogotá. Ya habían sido capturados el presunto pistolero, un adolescente de 15 años, y un cómplice que participó en la "logística" del ataque.

Este sábado, una fuente policial informó a la AFP de la detención en la región amazónica de Caquetá (sur) de la mujer sospechosa de tener nexos con el atentado, sin dar más detalles.

"En las próximas horas la van a trasladar a Bogotá", añadió.

Los otros dos detenidos, fuertemente custodiados en un búnker de la Fiscalía, están acusados de homicidio y porte de armas.

El menor, identificado como el supuesto pistolero, se declaró inocente de los cargos el martes. Según un reporte de este sábado de la revista Semana, dijo que le ofrecieron 20 millones de pesos (más de 4.800 dólares) por matar al político.

Autor intelectual

La unidad investigativa del diario El Tiempo aseguró además que uno de los acusados mencionó como supuesto autor intelectual a un criminal que vive en Ecuador y controla una zona de expendio de drogas en Bogotá.

En medio de las pesquisas para establecer la autoría del crimen, Uribe sigue hospitalizado en cuidados intensivos y con "pronóstico reservado". No obstante, el miércoles dio algunas muestras de mejoría.

El presidente colombiano Gustavo Petro consideró que el estado de salud del senador "no se puede explicar por la ciencia". "Debería estar muerto (…) y lo que está pasando es que se está recuperando", agregó en una comparecencia.

El partido opositor al que pertenece Uribe Turbay, el Centro Democrático del influyente expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), suspendió el viernes temporalmente sus actos de campaña para las elecciones presidenciales de 2026.

Para esclarecer el caso, Gustavo Petro solicitó ayuda a "organismos secretos" de Estados Unidos.

Noticia al Día/El Tiempo/Deutsche Welle