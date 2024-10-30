La Cancillería de Venezuela convocó este miércoles 30 de octubre al encargado de negocios de Brasil en Caracas, Flávio Macieira, para expresarle el "más firme rechazo" a las declaraciones "injerencistas y groseras" de los voceros de Brasilia, entre ellos, el asesor especial de Asuntos Exteriores Celso Amorim.

Del mismo modo, Caracas llamó a consultas "de manera inmediata" al embajador de Venezuela en Brasilia, Manuel Vadell.

«Se informa a la comunidad nacional e internacional que, siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moros se ha decidido convocar a consultas, de manera inmediata, al embajador Manuel Vadell, quien ejerce nuestra representación en Brasilia», indicó la Cancillería en un comunicado.

El martes, Amorim dijo que «el principio de la transparencia no fue respetado» en las presidenciales del 28 de julio, por lo que la proclamada victoria de Maduro no puede ser reconocida.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores consideró que Amorim se comporta "como un mensajero del imperialismo norteamericano", al emitir "juicios de valor sobre procesos que solo le corresponden a los venezolanos y a sus instituciones democráticas", con referencia a los dichos del asesor sobre los comicios presidenciales de julio pasado, en los que resultó reelecto Nicolás Maduro.

Para Caracas, las afirmaciones que hizo el funcionario brasileño ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de su país, donde aseguró que el "principio de transparencia no fue respetado" en el proceso comicial venezolano, son parte de "una agresión constante, que mina las relaciones políticas y diplomáticas entre los Estados".

La convocatoria a Macieira se hace el mismo día en que el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció que el Parlamento podría declarar ‘persona non grata’ al asesor del mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Noticia al Día/VTV/RT