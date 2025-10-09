Jueves 09 de octubre de 2025
Al Dia

Caravana Chiquinquireña va a la zona norte este sábado 11-Oct

La salida del Cofre de Oro, el sábado próximo, será a las 4:00 pm.

Por Ernestina García

Caravana Chiquinquireña va a la zona norte este sábado 11-Oct
La Basílica informó que el venidero sábado 11 de octubre se realizará la segunda Caravana Chiquinquireña, para anunciar que pronto iniciarán las fiestas de la Patrona del Zulia.

El santuario mariano recuerda que la Bajada será el sábado 25 de octubre. La Imagen de la Chinita, en el María móvil, irá a la zona norte de Maracaibo. La salida del Cofre de Oro, el sábado próximo, será a las 4:00 pm.

Este es parte del recorrido de la caravana en la zona norte:


Salida Basílica – Av 12 Padilla – Av 96 – Iglesia Santa Lucía – Av 2 con calle 87 – calle 88 – Av 2D Santa Lucía – Bulevar Santa Lucía – calle 89 – Av 3 – calle 87 – calle 86 – Av 3 A Iglesia San Benito – calle 86 Esquina los Extintores – Escuela Néstor Luis Perez – Casa SDM Nolberto Delgado – Iglesia La Consolación – Sedegas – Av 3F – Colegio Bellas Artes – Hogar Clínica San Rafael –Emisora Fm 90.9 La Chiquinquireña –Iglesia Las Mercedes – Av 8 Santa Rita – Iglesia Fátima –Prolongación Circunvalación 2- Av 5 18 de Octubre – CDI 18 de Octubre – Iglesia San Ramón Nonato- Camino del Doral – Colegio Los Robles – Av Fuerzas Armadas – Hospital Adolfo Pons – Estadio Don Bosco – Iglesia San Juan Bosco – Sector San Jacinto- Av Pícola- Av 15G con C-2 – Iglesia Trinidad – Hospital Clínico –Av Delicias calle 60B Av 15 Delicias – calle 76 Seniat 5 de Julio – Calle 79 – calle 9B Veritas –Calle 86 A – Calle 88- Calle 89 – Av 13 A – Av 14 A- Calle 90 – Colegio Jorge Washington – Calle 89B – Av 13 Basílica.

Noticia al Día/Panorma/Redes Basílica

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

