Caravana Chiquinquireña va a la zona norte este sábado 11-Oct

La Basílica informó que el venidero sábado 11 de octubre se realizará la segunda Caravana Chiquinquireña, para anunciar que pronto iniciarán las fiestas de la Patrona del Zulia.

El santuario mariano recuerda que la Bajada será el sábado 25 de octubre. La Imagen de la Chinita, en el María móvil, irá a la zona norte de Maracaibo. La salida del Cofre de Oro, el sábado próximo, será a las 4:00 pm.

Salida Basílica – Av 12 Padilla – Av 96 – Iglesia Santa Lucía – Av 2 con calle 87 – calle 88 – Av 2D Santa Lucía – Bulevar Santa Lucía – calle 89 – Av 3 – calle 87 – calle 86 – Av 3 A Iglesia San Benito – calle 86 Esquina los Extintores – Escuela Néstor Luis Perez – Casa SDM Nolberto Delgado – Iglesia La Consolación – Sedegas – Av 3F – Colegio Bellas Artes – Hogar Clínica San Rafael –Emisora Fm 90.9 La Chiquinquireña –Iglesia Las Mercedes – Av 8 Santa Rita – Iglesia Fátima –Prolongación Circunvalación 2- Av 5 18 de Octubre – CDI 18 de Octubre – Iglesia San Ramón Nonato- Camino del Doral – Colegio Los Robles – Av Fuerzas Armadas – Hospital Adolfo Pons – Estadio Don Bosco – Iglesia San Juan Bosco – Sector San Jacinto- Av Pícola- Av 15G con C-2 – Iglesia Trinidad – Hospital Clínico –Av Delicias calle 60B Av 15 Delicias – calle 76 Seniat 5 de Julio – Calle 79 – calle 9B Veritas –Calle 86 A – Calle 88- Calle 89 – Av 13 A – Av 14 A- Calle 90 – Colegio Jorge Washington – Calle 89B – Av 13 Basílica.

Noticia al Día/Panorma/Redes Basílica