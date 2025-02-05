Cardenales se juega el pase a la final en la Serie del Caribe 2025

Cardenales de Lara chocará este miércoles 5 de febrero ante los Leones del Escogido, representantes de República Dominicana. El ganador del duelo pasará la final del torneo que se lleva a cabo en Mexicali.

En el primer enfrentamiento entre ambas novenas, los dominicanos triunfaron 2-1 en la apertura de la competición, por lo que el cuadro criollo tendrá la oportunidad de revancha en la instancia semifinal que iniciará a las 6.00 pm. Cardenales de Lara y Leones del Escogido finalizaron la primera ronda con récord de 2-2.

Otro duelo pautado será el de Indios de Mayaguez y los invictos Charros de Jalisco, enfrentamiento que se desarrollará una vez que concluya el choque entre pájaros rojos y melenudos.

Venevisión, IVC, ByM Sport, Televen y 1 Baseball transmitirán el juego de pelota,

