Carlo Acutis es proclamado como el primer santo milenial

El joven italiano es reconocido por su incansable labor de evangelización a través de internet

Por Daniel García

Carlo Acutis es proclamado como el primer santo milenial
Este domingo, el Vaticano fue escenario de un acontecimiento sin precedentes: la canonización de Carlo Acutis, reconocido como el primer santo de la generación milenial. Conocido popularmente como el “influencer de Dios”, Acutis falleció en 2006 a los 15 años, dejando un legado de fe profundamente arraigado en el mundo digital.

La misa solemne, celebrada en la emblemática Plaza de San Pedro, fue presidida por el papa León XIV. Durante la ceremonia, el pontífice proclamó oficialmente santo al joven italiano, también apodado el “ciberapóstol” por su incansable labor de evangelización a través de internet, donde creó sitios web dedicados a los milagros eucarísticos y promovió la devoción católica entre sus pares.

Junto a Acutis, fue canonizado Pier Giorgio Frassati, otro joven italiano que falleció en 1925 a los 24 años. Frassati, apasionado alpinista y ferviente católico, fue admirado por su profundo compromiso con los más necesitados y su vida espiritual ejemplar.

Al concluir la ceremonia, el papa subrayó la relevancia del testimonio de ambos santos, afirmando que “su ejemplo es una invitación para todos nosotros, especialmente para los jóvenes, a no desperdiciar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y convertirla en una obra maestra”.

