Carlos aprovechó que su pareja y suegros estuvieran dormidos para atacarlos con un tubo: Masacre en Mene Mauroa

Carlos Alberto Gutiérrez fue el responsable de asesinar a su pareja y a sus suegros, hecho que estremeció la región falconiana.

Los cadáveres de, Kelvis Nicolás Nava Díaz (59), Dania Gregoria Gutiérrez (60) y, Daikelys José Nava Gutiérrez (24), fueron encontrados en el interior de su vivienda, en la población de Mene de Mauroa, por lo que detectives de la Policía Científica realizaron las investigaciones y dieron con el autor material de los hechos, siendo este, Carlos Gutiérrez.

Gutiérrez cometió el crimen y huyo con destino hacia Colombia, pero fue interceptado en La Raya, parroquia y municipio Guajira del estado Zulia.

Al ser trasladado hacia Falcón narró lo ocurrido la noche del lunes primero de septiembre.

Familiares de las víctimas oyeron ruidos fuertes en la casa e intentaron comunicarse con Kelvin; pero el teléfono fue atendido por Gutiérrez y les informó que se encontraban realizando unos arreglos en la propiedad.

Con el trabajo de investigación realizado se determinó que el día anterior al hecho, Gutiérrez y su pareja Daikelys sostuvieron una fuerte discusión, procediendo la fémina a propinarle varias cachetadas, y los padres de esta, le pidieron a Gutiérrez que se fuera de la casa debido a las constantes peleas.

La decisión enfureció a Gutiérrez y planificó quitarles la vida. Para ello, esperó que la familia se durmiera, entró por la parte trasera de la casa con un tubo y les causó las heridas mortales en la cabeza. Luego huyó del lugar y abandonó las evidencias del crimen en el patio trasero de la vivienda.

Al momento de su detención, le incautaron el teléfono y unas botas deportivas que pertenecían a las víctimas.

Noticia al Día