Carlos Vives honra a Escalona y al Gabo con nueva versión de su álbum ganador de un Latin Grammy

El cantante colombiano Carlos Vives lanzó este viernes la edición ‘Deluxe’ de su álbum ‘Escalona: Nunca se había grabado así’, que fue reconocido en 2023 con el Latin Grammy a Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato, y acompañado de dos temas nuevos.

La nueva entrega incluye dos canciones inéditas: ‘Esperanza’ y ‘Vallenato Nobel’, como parte de su homenaje a la obra del maestro vallenato colombiano Rafael Escalona (1927-2009) y al escritor Gabriel García Márquez (Gabo).

Sobre ‘Esperanza’, Vives señaló que se trata de "una canción de amor con el sello narrativo del vallenato clásico. Habla de esa mujer que no hace caso, del anhelo no correspondido, de la dulzura del amor esquivo. Es una historia cantada, fiel al espíritu romántico y melancólico de los paseos vallenatos que tanto marcaron a Escalona".

‘Vallenato Nobel’

En cuanto a ‘Vallenato Nobel’, la canción fue escrita por el propio Rafael Escalona luego de acompañar a Gabo a recibir el Premio Nobel de Literatura.

"Escalona describe el momento que fue cantar vallenatos en medio de la gala, un evento que celebró el universo literario de ‘Gabo’, sus personajes, su Caribe mágico y el realismo encantado", explicó Vives en un comunicado.

Añadió que la canción "demuestra cómo el vallenato también puede ser vehículo de memoria, poesía y celebración".

El artista grabó el álbum junto a Egidio Cuadrado (1953-2024) y su banda La Provincia. El trabajo consistió en interpretar de nuevo el repertorio de Escalona con nuevos recursos musicales y técnicos.

"Así como lo hicimos con ‘La gota fría’ en los noventa, queremos que los jóvenes vuelvan a enamorarse de estas historias cantadas. Escalona fue un genio del folclor, un narrador del Caribe, y su obra merece seguir viva con un sonido que conecte con los tiempos que corren", dijo Vives.

Otras repercusiones

El álbum también ha generado repercusiones fuera del ámbito musical. En 2024, la canción ‘El carro Ford’ inspiró una campaña de Ford Colombia que fue premiada con un Effie de Oro por su impacto emocional en el público.

‘Escalona: nunca se había grabado así- Deluxe’ ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Noticia al Día/Con información de EFE