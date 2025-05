Carlos Vives puso a bailar a Antonio Banderas y a Will Smith la Gota fría

El pasado domingo 4 de agosto, se llevó a cabo una nueva edición de la gala Starlite en Marbella, España. La gala dio mucho de qué hablar. La exmiss venezolana Ninoska Vásquez generó polémicas con su vestido de la Bandera Nacional y Carlos Vives hizo lo suyo.

El artista colombiano estuvo presente en el evento, que tuvo como anfitrión a Antonio Banderas, el cual busca recaudar fondos para mejorar la vida de niños, familias y comunidades sin recursos.

El cantante colombiano Carlos Vives obtuvo de las manos del famoso actor estadounidense uno de los cinco Premios Solidarios Gala Starlite 2024.

Dicho reconocimiento se dio por su contribución a la promoción cultural y la revitalización de su ciudad natal, Santa Marta, a través de su fundación Tras la Perla.

"No puedo creer que sea Will Smith el que me entrega el premio hoy. Con Starlite nos une algo muy especial, y es una visión diferente y moderna de entender la filantropía. Nuestro trabajo es promover el desarrollo local con identidad y sostenible en el tiempo", dijo el colombiano.

Además de recibir dicho reconocimiento, Vives interpretó varios de sus éxitos, entre ellos ‘La gota fría’ en una versión flamenca, canción con la que puso a bailar a todo el público.

El samario se acercó hasta la mesa en la que se encontraban Will Smith y Antonio Banderas para interpretarles de cerca la canción.

En un video que ronda las redes sociales, se observa a los famosos disfrutando de la melodía.

“Nos invitaron a la gala de la Fundación Starlite en Marbella y terminamos cantando una versión flamenca de ‘La gota fría’ junto a Los Alpresa. Qué alegría ver cómo la música, que es un lenguaje universal, nos hace bailar a todos. Will, Antonio, ¡Los quiero!”, señaló el colombiano en sus redes sociales.

Noticia al Día/Ecuavisa