Carmen Artunduaga: La voz que transforma el dolor en fe

Reconocida por su capacidad de conectar con los creyentes a través de experiencias personales y momentos de adoración. En plataformas como Instagram, TikTok y YouTube, comparte testimonios de encuentros espirituales intensos

Por Haroldo Manzanilla

Carmen Artunduaga: La voz que transforma el dolor en fe
Con una voz cálida y un mensaje profundamente espiritual, la pastora Carmen Artunduaga se ha convertido en una figura influyente dentro de la comunidad cristiana hispana, especialmente a través de sus redes sociales, donde comparte reflexiones, vivencias y enseñanzas que tocan el alma. Su más reciente publicación ha resonado con miles: “El dolor de ayer es tu testimonio de hoy; lo que antes te quebró, ahora te impulsa. Levántate y avanza, porque Dios transforma tus lágrimas en fuerza.”

Este mensaje, acompañado del versículo bíblico “Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán” (Salmos 126:5), refleja el corazón de su ministerio: una fe que no niega el sufrimiento, sino que lo transforma en propósito.

Originaria de Colombia y vinculada al ministerio Oasis Centro en Cúcuta, Carmen Artunduaga ha sido reconocida por su capacidad de conectar con los creyentes a través de experiencias personales y momentos de adoración. En plataformas como Instagram, TikTok y YouTube, comparte testimonios de encuentros espirituales intensos, en uno de ellos describió una experiencia con el Espíritu Santo como “extraordinaria y llena de amor”.

Además de su labor pastoral, Carmen ha sido parte de momentos significativos en la comunidad cristiana, como su unión con el profeta Antonio Duncan Jr., lo que ha fortalecido su presencia como pareja ministerial. A pesar de las pérdidas personales, como la reciente partida del profeta Antonio Duncan padre, la pastora ha mantenido su mensaje de esperanza y consuelo.

Con más de 40 mil seguidores en TikTok y una creciente audiencia en YouTube, Carmen Artunduaga continúa sembrando fe, recordando que incluso las lágrimas pueden ser semillas de gozo.

