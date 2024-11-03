Con casi 40 años sin agua, tienen los habitantes de la calle 22 del barrio El Manzanillo del municipio San Francisco del estado Zulia.

Lee también: San Francisco encendió el tradicional pesebre de Navidad

Desde las 6:45 a.m. los vecinos escuchan "la corneta" o bocina del camión cisterna, es hora de levantarse y hacerle señas al chofer para que deje las 5 pipas por cinco "dolitas", aunque no conforme el conductor pide más dinero porque "el dólar está subiendo", así le paguen con divisas; así es el día a día para acceder al servicio público.

La rutina para tener el preciado líquido en la casa inquieta a Sonia Ontiveros, quien forma parte de las 16 familias del sector afectado y habitante de la calle 22 con avenida 25 del barrio El Manzanillo, parroquia Francisco Ochoa del municipio San Francisco, quien relata que de tanto traer agua en carretilla y otros envases de una toma improvisada en los márgenes de la circunvalación nro. 1, se lesionó una vértebra en su columna.

Señala Ontiveros que durante todos estos años han acudido a los organismos encargados de solucionar el problema, y la muestra palpable es que no ha habido solución, a pesar de que el agua si llega por la avenida 25, la principal de El Manzanillo; de manera que esto demuestra que no ha habido voluntad para atender el reclamo de la comunidad.

El mensaje está claro y preciso para el ente gubernamental encargado de garantizar de manera eficiente el servicio de agua al pueblo zuliano y en especial al pueblo Sanfranciscano, que le hace un llamado al presidente Nicolás Maduro y a todos los niveles de gobierno, para que sean atendidas las necesidades de las comunidades, como este caso del barrio El Manzanillo.

Noticia al Día/El pueblo comunica