Lunes 01 de septiembre de 2025
Al Dia

Caso de Valeria Afanador, la niña que "vino a pintar la vida de mil colores", para Medicina Legal es prioridad

El colegio se salta la norma administrativa, en Colombia se solicita que el colegio este por lo menos a 50 metros del caudal del río, según el abogado de la familia.

Por Noticia al Dia

Caso de Valeria Afanador, la niña que
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El municipio de Cajicá en Colombia, se unió en una emotiva despedida a Valeria Afanador, la menor de 10 años que fue encontrada sin vida muy cerca de su colegio 18 días después de haber sido reportada como desaparecida.

Lee también: Multitudinario último adiós a Valeria Afanador, la niña hallada sin vida en Colombia

Las exequias, celebradas en la iglesia de la Inmaculada Concepción, se llevaron a cabo en medio de un profundo dolor, pero también con un conmovedor homenaje a su corta vida.

A pesar de la inmensa tristeza, la familia de Valeria quiso honrarla con un acto de alegría y color. Pidieron a los asistentes que vistieran prendas de tonos vivos y llevaran globos de colores, transformando un momento de luto en un tributo a la energía y la felicidad que la niña representaba.

Un pequeño féretro blanco, símbolo de su inocencia, se vio rodeado por el amor de sus padres, familiares y amigos.

El momento más desgarrador de la ceremonia fue el discurso de Manuel Afanador, el padre de Valeria. Con el corazón roto, expresó su amor incondicional y su fe, incluso en medio de la tragedia. "Aprendimos que en los niños no hay maldad, vimos que los niños son amor.

Y hoy, con mi alma partida en pedazos, le devuelvo a Dios ese angelito que me mandó, que me hizo muy feliz, que me hizo reír, que me hizo llorar", pronunció Manuel, conmoviendo a todos los presentes. "Durante 10 años aprendí que Valeria era mi mundo ", agregó.

Manuel, quien encabezó incansablemente la búsqueda de su hija, hizo un sentido llamado a la justicia. "La despido con la fe de que algún día nos encontraremos y que me dé esos abrazos tan menudos, que me hacen mucha falta, pero que así mismo me dan la fortaleza de seguir adelante por la vida de Santiago y de Manuel (sus dos hermanos), por Luisa (la mamá de Valeria), por mis papás, por mis suegros, por mis sobrinos, por todos y por todas estas personas que hoy oran porque nuestra familia tiene un consuelo", sostuvo.

"Con todo mi corazón, Valeria de mi vida, la princesa que vino a pintar de mil colores mi vida, hoy se la entrego a Dios para que ilumine nuestra vida de esta familia. Eternamente, vuela alto con Dios, vuela alto", concluyó.

En cuanto al desarrollo legal, el abogado de la familia, Julián Quintana, informó que Medicina Legal ha priorizado el caso de Valeria y se espera que la necropsia sea entregada en el transcurso de este lunes o más tardar el martes. Quintana indicó que la familia no se quedará únicamente con los resultados oficiales, sugiriendo la búsqueda de pruebas adicionales para garantizar la plena justicia por el crimen que, según su padre, fue cometido por "el hombre lleno de maldad que nos la quitó".

El abogado recalcó que se ha pedido a Fiscalía que se indague el Homicidio de la menor, por la grave omisión provocada por el cuidado del colegio y por que para la familia alguien ha sustraído y raptado a Valeria . "También pediremos que se cierre el colegio ya que no reúne las condiciones mínimas de seguridad, ya que se ha convertido en un lugar de alto riesgo para los otros niños", añadió.

El colegio se salta la norma administrativa, en Colombia se solicita que el colegio este por lo menos a 50 metros del caudal del río y en este caso la institución esta a 3 o 4 metros lo que representa un riesgo ambiental con graves fallas en su infraestructura y la seguridad personal de sus alumnos.

Noticia al Día/Texto: Arelys Munda

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Lenyn Sosa se viste de héroe con jonrón durante victoria de Medias Blancas

Lenyn Sosa se viste de héroe con jonrón durante victoria de Medias Blancas

William Contreras llega a los 17 bambinazos en derrota de Cerveceros

William Contreras llega a los 17 bambinazos en derrota de Cerveceros

Del Zulia FC al bufete Legal One: El legado de Francisco Hernández en el fútbol venezolano

Del Zulia FC al bufete Legal One: El legado de Francisco Hernández en el fútbol venezolano

Axel confesó que se prepara para ser sacerdote:

Axel confesó que se prepara para ser sacerdote: "A partir de los 60, que por ahí la curva de la vida está un poco más relax"

Padrino López:

Padrino López: "Estados Unidos quiere sembrar conflictos en la región y la Operación Mano de Hierro está dando resultados" "

Luis García vuelve a las Grandes Ligas tras un largo proceso de rehabilitación

Luis García vuelve a las Grandes Ligas tras un largo proceso de rehabilitación

Vladímir Putin se reúne con el presidente iraní

Vladímir Putin se reúne con el presidente iraní

Barcelona no pasó del empate ante Rayo Vallecano

Barcelona no pasó del empate ante Rayo Vallecano

Yangel Herrera es nuevo jugador de la Real Sociedad

Yangel Herrera es nuevo jugador de la Real Sociedad

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 1° de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 1° de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 1° de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 1° de septiembre

Sureñas revalidan el título en la Copa “Proyecto Deporte Soy, Siglo 21”

Sureñas revalidan el título en la Copa “Proyecto Deporte Soy, Siglo 21”

Pixar confirma Coco 2, con estreno previsto para 2029

Pixar confirma Coco 2, con estreno previsto para 2029

La Vinotinto ya inició concentración en Argentina para el cierre de las Eliminatorias

La Vinotinto ya inició concentración en Argentina para el cierre de las Eliminatorias

Accidente en Lagunillas dejó un motorizado herido

Accidente en Lagunillas dejó un motorizado herido

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Este sábado 30-Ago se realizó la boda del venezolano Leopoldo Maduro Vollmer con la princesa María Carolina

Este sábado 30-Ago se realizó la boda del venezolano Leopoldo Maduro Vollmer con la princesa María Carolina

Captan a hombre orinando en plena vía pública en el sector La Chamarreta de Maracaibo

Captan a hombre orinando en plena vía pública en el sector La Chamarreta de Maracaibo

Un hombre desciende de las guayas del Puente sobre el Lago y lo apodan

Un hombre desciende de las guayas del Puente sobre el Lago y lo apodan "Tom Cruise" en redes sociales

Estas son las parroquias de Maracaibo donde está llegando el AGUA

Estas son las parroquias de Maracaibo donde está llegando el AGUA

Noticias Relacionadas

Al Dia

Caso de Valeria Afanador, la niña que "vino a pintar la vida de mil colores", para Medicina Legal es prioridad

El colegio se salta la norma administrativa, en Colombia se solicita que el colegio este por lo menos a 50 metros del caudal del río, según el abogado de la familia.
Al Dia

De la placa de identificación al rastreo satelital: una nueva era para la seguridad de los animales de compañía

La combinación de rastreadores GPS y microchips RFID ofrece a los dueños una poderosa herramienta para encontrar y proteger a sus animales
Sucesos

Cinco personas resultaron heridas tras vuelco y choque de un autobús contra una casa en Mérida

El accidente dejó un saldo de cinco personas heridas que fueron llevadas a diferentes centros asistenciales de la referida localidad. Informaciones preliminares del hecho indican que el autobús presentó una falla en el sistema de frenos y en consecuencia, chocó contra la pared de una casa.

Entretenimiento

Barry Gibb cumple 79 años cultivando un legado musical que pasará a la eternidad

Barry Gibb cumple este 1 de septiembre 79 años de edad y aquí recordamos sus hazañas musicales.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025