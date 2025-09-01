Caso de Valeria Afanador, la niña que "vino a pintar la vida de mil colores", para Medicina Legal es prioridad

El municipio de Cajicá en Colombia, se unió en una emotiva despedida a Valeria Afanador, la menor de 10 años que fue encontrada sin vida muy cerca de su colegio 18 días después de haber sido reportada como desaparecida.

Las exequias, celebradas en la iglesia de la Inmaculada Concepción, se llevaron a cabo en medio de un profundo dolor, pero también con un conmovedor homenaje a su corta vida.

A pesar de la inmensa tristeza, la familia de Valeria quiso honrarla con un acto de alegría y color. Pidieron a los asistentes que vistieran prendas de tonos vivos y llevaran globos de colores, transformando un momento de luto en un tributo a la energía y la felicidad que la niña representaba.

Un pequeño féretro blanco, símbolo de su inocencia, se vio rodeado por el amor de sus padres, familiares y amigos.

El momento más desgarrador de la ceremonia fue el discurso de Manuel Afanador, el padre de Valeria. Con el corazón roto, expresó su amor incondicional y su fe, incluso en medio de la tragedia. "Aprendimos que en los niños no hay maldad, vimos que los niños son amor.

Y hoy, con mi alma partida en pedazos, le devuelvo a Dios ese angelito que me mandó, que me hizo muy feliz, que me hizo reír, que me hizo llorar", pronunció Manuel, conmoviendo a todos los presentes. "Durante 10 años aprendí que Valeria era mi mundo ", agregó.

Manuel, quien encabezó incansablemente la búsqueda de su hija, hizo un sentido llamado a la justicia. "La despido con la fe de que algún día nos encontraremos y que me dé esos abrazos tan menudos, que me hacen mucha falta, pero que así mismo me dan la fortaleza de seguir adelante por la vida de Santiago y de Manuel (sus dos hermanos), por Luisa (la mamá de Valeria), por mis papás, por mis suegros, por mis sobrinos, por todos y por todas estas personas que hoy oran porque nuestra familia tiene un consuelo", sostuvo.

"Con todo mi corazón, Valeria de mi vida, la princesa que vino a pintar de mil colores mi vida, hoy se la entrego a Dios para que ilumine nuestra vida de esta familia. Eternamente, vuela alto con Dios, vuela alto", concluyó.

En cuanto al desarrollo legal, el abogado de la familia, Julián Quintana, informó que Medicina Legal ha priorizado el caso de Valeria y se espera que la necropsia sea entregada en el transcurso de este lunes o más tardar el martes. Quintana indicó que la familia no se quedará únicamente con los resultados oficiales, sugiriendo la búsqueda de pruebas adicionales para garantizar la plena justicia por el crimen que, según su padre, fue cometido por "el hombre lleno de maldad que nos la quitó".

El abogado recalcó que se ha pedido a Fiscalía que se indague el Homicidio de la menor, por la grave omisión provocada por el cuidado del colegio y por que para la familia alguien ha sustraído y raptado a Valeria . "También pediremos que se cierre el colegio ya que no reúne las condiciones mínimas de seguridad, ya que se ha convertido en un lugar de alto riesgo para los otros niños", añadió.

El colegio se salta la norma administrativa, en Colombia se solicita que el colegio este por lo menos a 50 metros del caudal del río y en este caso la institución esta a 3 o 4 metros lo que representa un riesgo ambiental con graves fallas en su infraestructura y la seguridad personal de sus alumnos.

Noticia al Día/Texto: Arelys Munda