Fashion Tour Venezuela realizará el próximo sábado 8 de febrero en el Centro Comercial Gran Bazar, el casting en la búsqueda de las candidatas oficiales del Fashion Tour Vzla para la reinita Fashion de este año.

El manager productor del evento, Pedro Bermúdez de visita a nuestra redacción informó que este año 2025 se lleva a cabo la edición número 10 en las categorías: Infantil, Baby y Juvenil.

Foto: Xiomara Solano

Dijo Bermúdez que su organización lleva diez años en el medio y su finalidad es promover lass actividades culturales en la región, incluyendo el turismo,gastronomía, tradición, etc.

Para ello se realizan ensayos de pasarela, oratoria y clases de baile, contando con la asistencia de las reinas actuales, Eudimar Morales, Mía Briceño, Lía Briceño, Gerian Díaz, Nikol Rivas y Nicoge Rivas.

La cita es el CC Gran Bazar en el centro de la ciudad desde las 10 am hasta la 1 Pm y en esta oportunidad los organizadores buscan niñas d 4 a 18 años.

Para mayor información pueden comunicarse al teléfono 0412 722 21 54 , y por las redes sociales @fashiontourvenezuela