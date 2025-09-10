Casting para la Feria de la Chinita será el 18 y 19 -Sep: Conozca los requisitos

El próximo jueves 18 y viernes 19 de septiembre se llevará a cabo en el Centro Comercial Lago Mall, el casting para seleccionar las candidatas que participarán en la edición 59 de la Feria de la Chinita.

La convocatoria está pautada en dos etapas. El jueves 18 se realizará el casting en la categoría niña, infantil y juvenil; mientras que el viernes 19 de septiembre será el de las concursantes adultas.

A través de su cuenta en Instagram, el comité organizador anunció los requisitos que deben tener las candidatas para ambas categorías tanto para infantil como adultas.

Requisitos para las categorías: niña, infantil, juvenil

Ser nacida en el estado Zulia

Fotocopia de la partida de nacimiento

Tener buena presencia

Con o sin experiencia en el modelaje.

Debe estar acompañada de su representante legal.

Maquillaje y ropa de acuerdo a su edad.

Para la categoría niñas debe tener entre cuatro a ocho años.

De nueve a once años es la edad para las participantes de categoría infantil.

Y de 12 a 14 años es el requerimiento para la reina juvenil.

Requisitos para la reina adulta

Ser nacida en el estado Zulia

Fotocopia de la partida de nacimiento

Fotocopia de la cédula de identidad

Edad: de 17 a 25 años

Estatura: 1.65 en adelante

Con o sin experiencia en el modelaje

Estudios de acuerdo a su edad

Tener excelente presencia

Maquillaje básico

Tacones nude

