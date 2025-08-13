Cátedra Libre de la Poesía "Luis Alfonso Bueno" de la UDEFA, en el Museo de Antigüedades de Punto Fijo

El pasado sábado 9 de agosto, en las instalaciones del Museo de Antigüedades de Punto Fijo se realizó, en el marco del Día de Paraguaná, la acostumbrada Cátedra de la Poesía "Luis Alfonso Bueno", de la Universidad de Falcón (UDEFA), en homenaje al escritor Antonio Machado, así como la presentación/bautizo del libro de crónicas "El Almacén de mi Abuelita" autoría de Israel Antonio Colina, bajo un concierto brindado por sus hijos, los trovadores Gustavo e Israel Colina.

Se dio la apertura, con la moderadora del acto Zayra Naveda Arévalo, quien cedió el derecho de palabra al Dr. Juvenal Bracho, para hacer una apología sobre las obras del mencionado escritor.

En la tertulia poética se le dió lectura a sus obras, con la participación de poetas y escritores, tales como Diana Alfaro, Manuel García, Juan Medina, Juvenal Bracho, Alba Caminiti Esdra Pérez Petit y Alex Amaya.

Luego, Gustavo e Israel Colina deleitaron a los presentes con un ramillete de melodías latinoamericanas: La Distancia (Alberto Cortéz), Tonada del viejo amor (Eduardo Falú/Jorge Dávalos), recordando a un paisano Ángel Sánchez (Memito), Felipe Amaya, San Rafael, Delirio paraguanense, Pedro Delgado, La Carta,Enrique Hidalgo, a dúo hicieron un recorrido musical, como dignos embajadores de nuestro gentilicio paraguanero.

A la vez, también se bautizó el libro "El Almacén de mi Abuelita", de Israel Antonio Colina, siendo apadrinado por José Bracho, Deogracia Cruz Guadarrama, Juvenal Bracho, Esdra Pérez Petit y Manuel García; el prólogo fue leído por José Bracho, El gofio y el huevo, por Manuel García; La comisaría de Caja de Agua, por Juvenal Bracho, finalizando con El cerrajero del caserío por Israel Antonio Colina, autor del libro.

Una tarde hermosa llena de poesía y música, que deja huellas en el quehacer de las Artes, para que en el recuerdo de los paraguaneros, perdure estos momentos que llenan el alma de todos los que disfrutamos tan lindo acontecer. La próxima Cátedra será el segundo sábado del mes de septiembre, donde se rendirá homenaje a la poeta Polita de Lima.

Manuel García Gómez, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Misión Sucre.

Fotos: por Esdra Pérez Petit