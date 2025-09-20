El pasado martes 16 de septiembre por la noche, durante el quinto recital en el Movistar Arena, la actriz venezolana Catherine Fulop, de 60 años se tropezó y cayó al piso mientras compartía escenario con Camila Bordonaba.

La caída generó preocupación en el público, ya que Fulop desapareció de la vista al golpear contra carteles y un teleprompter.

Pese al susto, la modelo, exmiss y actriz, protagonista de varios dramáticos clásicos como Abigail, Pasionaria y Mundo de Fieras, se recuperó rápidamente y siguió con la actuación.

Después, en redes, llevó tranquilidad y escribió: “Les juro que estoy bien. No pasó nada. Hice un papelón, pero estoy entera”. Con humor, agregó: “Por suerte tengo músculo y bastante cola que amortiguó”.

