Catherine Fulop tras estrepitosa caída: “Les juro que estoy bien. Hice un papelón, pero estoy entera”

La caída generó preocupación en el público, ya que Fulop desapareció de la vista al golpear contra carteles y un teleprompter.

Por Ernestina García

Catherine Fulop tras estrepitosa caída: “Les juro que estoy bien. Hice un papelón, pero estoy entera”
El pasado martes 16 de septiembre por la noche, durante el quinto recital en el Movistar Arena, la actriz venezolana Catherine Fulop, de 60 años se tropezó y cayó al piso mientras compartía escenario con Camila Bordonaba.

La caída generó preocupación en el público, ya que Fulop desapareció de la vista al golpear contra carteles y un teleprompter.

Pese al susto, la modelo, exmiss y actriz, protagonista de varios dramáticos clásicos como Abigail, Pasionaria y Mundo de Fieras, se recuperó rápidamente y siguió con la actuación.

Después, en redes, llevó tranquilidad y escribió: “Les juro que estoy bien. No pasó nada. Hice un papelón, pero estoy entera”. Con humor, agregó: “Por suerte tengo músculo y bastante cola que amortiguó”.

Noticia al Día/RRSS Fulop

