Catherine Fulop trastabilló y sufrió una estruendosa caída en el escenario

La actriz venezolana Catherine Fulop vivió un sorpresivo momento en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina, durante el show de Erreway. Apenas entró al escenario, sufrió una fuerte caída que alarmó a todos los presentes.

Sin drama ni pena, Fulop reaccionó jocosamente y muy tranquila. Desde el piso gritó: “¡Por suerte estoy viva!”, arrancando aplausos y risas entre los fanáticos.

A los pocos segundos de aparecer en el escenario, la venezolana tropezó y cayó frente al público, que quedó en silencio. La situación se viralizó en redes sociales gracias a los distintos ángulos que captaron el momento.

Pese al golpe, Fulop se levantó de inmediato y abrazó a Camila Bordonaba, quien interpretaba a su hija en la recordada novela Rebelde Way. El gesto emocionó a los fanáticos que seguían el show.

Catherine, siempre carismática y cercana al público, había sido invitada a compartir una escena junto a Camila Bordonaba.

