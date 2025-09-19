Católicos zulianos esperan y piden milagros de José Gregorio Hernández en el marco de la Canonización

En la Basílica de la Chinita, cientos de católicos zulianos se reúnen con fervor para pedir milagros y expresar su esperanza en el marco de la próxima Canonización del doctor José Gregorio Hernández, símbolo de fe, nobleza y milagrosidad en Venezuela.

Alejandro Reyes fiel creyente católico, compartió una emotiva experiencia que refleja la profunda devoción que muchas personas sienten hacia figuras religiosas como José Gregorio Hernández.

Alejandro afirmó que, aunque es católico y cree en José Gregorio Hernández no suele hacerle muchas peticiones directas, especialmente cuando se trata de salud, ya que pedir ayuda en esas circunstancias implica una situación crítica, ya que declaró que implicaría tener un familiar enfermo. Sin embargo, su fe se fortaleció gracias a un milagro que vivió hace varios años.

El accidente y milagro de su hermana

Reyes relató que su hermana tuvo un grave accidente cuando un clavo de casi cinco centímetros se clavó profundamente en su pie. La situación era muy delicada, ya que existía un alto riesgo de infección que haber podido llevar a la amputación. Ante esta difícil prueba, Alejandro y su abuela recurrieron a la intercesión del Beato José Gregorio Hernández, invocando su protección y ayuda.

El resultado fue esperanzador: la infección no avanzó y la niña pudo recuperarse, evitando la amputación y recuperando su salud. Este suceso reforzó en Alejandro una confianza profunda en la figura del "Santo de los Pobres", José Gregorio Hernández como intercesor milagroso.

Respecto a la expectativa que genera la canonización de José Gregorio Hernández, para él, y para muchos creyentes, la Canonización representa un momento de fortaleza espiritual y celebración de la vida de un hombre que inspira fe y esperanza en miles de devotos en Venezuela y más allá.

Enrique Núñez, participó en la miniserie de José Gregorio Hernández

Como buen venezolano y católico, Enrique Núñez Quintero comparte su profunda admiración por el doctor José Gregorio Hernández, considerado por muchos como un santo debido a su entrega, nobleza y dedicación médica.

Núñez quien trabajó como médico en el Hospital Vargas, recuerda haber participado en la miniserie de José Gregorio Hernández producida por Venevisión y RCTV, protagonizada por el recordado actor colombiano, Flavio Caballero, donde pudo constatar a través del guion los milagros y la bondad del doctor venezolano.

Para Enrique Núñez, José Gregorio Hernández no fue solo un brillante científico y estudiante destacado, sino un hombre de buen corazón, que como buen samaritano ayudaba sin esperar pago y llegaba incluso a comprar medicamentos para sus pacientes. Destacó que además era sastre, detalló lo poco que se habla de su versatilidad y humildad.

Lo que representa para los Zulianos

José Gregorio Hernández representa para los católicos zulianos un símbolo de fe, esperanza y compromiso con el bienestar espiritual y material de la comunidad. Su vida dedicada al servicio, la medicina y la ayuda a los más necesitados inspira a los zulianos a cultivar valores de solidaridad, amor al prójimo y confianza en la providencia divina.

Es un faro de devoción que una generación en la búsqueda de la paz interior y el fortalecimiento de su identidad religiosa.

Noticia al Día/ Jesús Fernández (Pasante)

Fotos: Arelys Munda y Franyer García