Viernes 19 de septiembre de 2025
Al Dia

Católicos zulianos esperan y piden milagros de José Gregorio Hernández en el marco de la Canonización

Algunos zulianos se reunieron desde la basílica para orar y pedir milagros al beato José Gregorio Hernández, ya que será canonizado este 19 de octubre en la ciudad de Vaticano.

Por Pasante1

Católicos zulianos esperan y piden milagros de José Gregorio Hernández en el marco de la Canonización
Foto Cortesía: La Verdad
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En la Basílica de la Chinita, cientos de católicos zulianos se reúnen con fervor para pedir milagros y expresar su esperanza en el marco de la próxima Canonización del doctor José Gregorio Hernández, símbolo de fe, nobleza y milagrosidad en Venezuela.

Alejandro Reyes fiel creyente católico, compartió una emotiva experiencia que refleja la profunda devoción que muchas personas sienten hacia figuras religiosas como José Gregorio Hernández.

Alejandro afirmó que, aunque es católico y cree en José Gregorio Hernández no suele hacerle muchas peticiones directas, especialmente cuando se trata de salud, ya que pedir ayuda en esas circunstancias implica una situación crítica, ya que declaró que implicaría tener un familiar enfermo. Sin embargo, su fe se fortaleció gracias a un milagro que vivió hace varios años.

El accidente y milagro de su hermana

Reyes relató que su hermana tuvo un grave accidente cuando un clavo de casi cinco centímetros se clavó profundamente en su pie. La situación era muy delicada, ya que existía un alto riesgo de infección que haber podido llevar a la amputación. Ante esta difícil prueba, Alejandro y su abuela recurrieron a la intercesión del Beato José Gregorio Hernández, invocando su protección y ayuda.

El resultado fue esperanzador: la infección no avanzó y la niña pudo recuperarse, evitando la amputación y recuperando su salud. Este suceso reforzó en Alejandro una confianza profunda en la figura del "Santo de los Pobres", José Gregorio Hernández como intercesor milagroso.

Respecto a la expectativa que genera la canonización de José Gregorio Hernández, para él, y para muchos creyentes, la Canonización representa un momento de fortaleza espiritual y celebración de la vida de un hombre que inspira fe y esperanza en miles de devotos en Venezuela y más allá.

Enrique Núñez, participó en la miniserie de José Gregorio Hernández

Como buen venezolano y católico, Enrique Núñez Quintero comparte su profunda admiración por el doctor José Gregorio Hernández, considerado por muchos como un santo debido a su entrega, nobleza y dedicación médica.

Núñez quien trabajó como médico en el Hospital Vargas, recuerda haber participado en la miniserie de José Gregorio Hernández producida por Venevisión y RCTV, protagonizada por el recordado actor colombiano, Flavio Caballero, donde pudo constatar a través del guion los milagros y la bondad del doctor venezolano.

Para Enrique Núñez, José Gregorio Hernández no fue solo un brillante científico y estudiante destacado, sino un hombre de buen corazón, que como buen samaritano ayudaba sin esperar pago y llegaba incluso a comprar medicamentos para sus pacientes. Destacó que además era sastre, detalló lo poco que se habla de su versatilidad y humildad.

Lo que representa para los Zulianos

José Gregorio Hernández representa para los católicos zulianos un símbolo de fe, esperanza y compromiso con el bienestar espiritual y material de la comunidad. Su vida dedicada al servicio, la medicina y la ayuda a los más necesitados inspira a los zulianos a cultivar valores de solidaridad, amor al prójimo y confianza en la providencia divina.

Es un faro de devoción que una generación en la búsqueda de la paz interior y el fortalecimiento de su identidad religiosa.

Noticia al Día/ Jesús Fernández (Pasante)

Fotos: Arelys Munda y Franyer García

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Bomberos de Maracaibo controlan incendio en local de Las Playitas: Alcalde Di Martino en el sitio

Bomberos de Maracaibo controlan incendio en local de Las Playitas: Alcalde Di Martino en el sitio

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Humor sin límites con

Humor sin límites con "Loco video de Locos": ¡De Utah para el mundo!

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Atletas rusos y bielorrusos competirán como

Atletas rusos y bielorrusos competirán como "neutrales" en Olímpicos de invierno

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Titulares de la prensa nacional para este viernes 19 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 19 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

Falleció el actor y cantante argentino Yaco Monti a los 80 años

Falleció el actor y cantante argentino Yaco Monti a los 80 años

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Las tres gracias del liceo

Las tres gracias del liceo

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

"Maduro dijo que nos preparemos para la transición, a la lucha armada": Diosdado Cabello

Colapsó vivienda en Caracas: Tres personas rescatadas y una mujer de 61 años continúa desaparecida

Colapsó vivienda en Caracas: Tres personas rescatadas y una mujer de 61 años continúa desaparecida

Noticias Relacionadas

Sucesos

Hombre muere atragantado con bollos de chicharrón

El hombre estaba ingiriendo bebidas alcohólicas y comiendo sus bollos de chicharrón

Al Dia

Las liceístas más deslumbrantes de los 80: Calero y Fulop

Maracaibo, Venezuela – La exreina de belleza Inés María Calero, reconocida por su elegancia y carisma, dejó una huella imborrable…
Al Dia

YouTube eliminó el canal de Nicolás Maduro

La cuenta era seguida por más de 230.000 personas y el mandatario la usaba casi a diario para transmitir jornadas de trabajo
Viral

La niñera Yuraima mostrará en una escuela de EEUU la belleza de ser venezolanos

Mateus compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram, expresando su alegría y gratitud

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025