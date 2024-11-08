CAVENJU:Crecimiento del 45% impulsa las ventas de juguetes para la temporada decembrina

La Cámara Venezolana de Comercio de Juguetes y Afines (CAVENJU) se encuentra en plena preparación para la temporada decembrina. Su presidenta, Daniela López, informó que los distribuidores han abastecido las tiendas a nivel nacional con una amplia variedad de marcas de calidad, así como productos genéricos que se ajustan a todos los presupuestos.

López destacó la importancia de la reinvención del sector a través de la expo realizada en junio, que permitió a los distribuidores y comerciantes evitar la adquisición de productos por vías ilegales. En una entrevista en el programa 2+2 de Unión Radio, mencionó que el sector ha experimentado un incremento del 45% en unidades, lo que refuerza el crecimiento de este rubro nacional.

Sin embargo, también advirtió que la mayoría de los productos son importados, lo que los hace susceptibles a problemas de retraso en las importaciones y a los aranceles. Además, estimó que el ingreso promedio ha disminuido en un 20%. A pesar de estos desafíos, espera que el año cierre con un incremento en las unidades vendidas o, al menos, que se mantenga.

Finalmente, López exhortó a los consumidores a acudir a comercios formales que operan con tasas del Banco Central y que ofrecen garantías en sus productos, asegurando así una mejor experiencia de compra para todos.