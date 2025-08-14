Una mujer identificada como Yudelvis Mayelin Ravelo (La India), resultó abatida durante un procedimiento realizado por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) adscritos a la División contra la Delincuencia Organizada.

Los primeros reportes recabados indican que el procedimiento transcurrió en una zona rural del municipio Leonardo Infante (Valle de la Pascua), oriente del Guárico.

En el sitio tenían secuestrado desde hace cuatro días a Manuel de la Cruz Gutiérrez Lorero, de 68 años, quien fue rescatado por los funcionarios.

En medio del rescate, alias La India abrió fuego contra la comisión policial, cuyos agentes respondieron logrando abatirla. En el sitio, los agentes decomisaron una pistola 9 mm de fabricación israelí.

Alias La India era integrantes de una célula del Tren del Llano que opera en Valle de la Pascua bajo la dirección de Kenny Meza y El Antonio. La mujer colgó varios videos en sus redes sociales donde se le observa disparando armas largas, una de ellas un Fusil Automático Liviano 7.62 y un fusil AR15 modificado, 5.56 mm.

Y el viernes pasado, otro asociado al Tren del Llano cayó abatido en Valle de la Pascua, sector Las Canoas, identificado como Ángel Guerra (19) apodado El Negro, según reportes.

Noticia al Día /ÚN