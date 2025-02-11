Cayó azote de barrio en confrontación armada con el DCDO-PNB en Veritas

Funcionaros de la Policía Nacional Bolivariana, adscritos a la dirección contra la delincuencia organizada, dieron muerte a un antisocial, quien quedó identificado como: Anthony Rafael Rodríguez Núñez.

El careo armado ocurrió cerca de las 11: 00 de la mañana de este martes 11 de febrero, en el sector Veritas del municipio Maracaibo, estado Zulia.

Las autoridades del DCDO, se encontraban tras las pista de este delincuente q mantenía en zozobra a la comunidad por sus múltiples robos y al momento de visualizarlo le ordenaron la voz de alto, informaron fuentes policiales para Noticia al Día.

Rodríguez, atacó a balazos a la comisión policial, quienes se vieron en la imperiosa necesidad de desenfundar sus armas de fuego.

El antisocial, señalado de tener 12 registros policiales, fue herido de bala y llevado a un centro de salud cercano, donde falleció posterior a su ingreso. El cadáver fue llevado a la medicatura forense de la ciudad.

Noticia al Día