Por la droga incautada: Cayó jefe del CICPC adscrito a la delegación del Táchira

La incautación de 189 kilos de cocaína en Lobatera, ha llevado a la detención de cinco funcionarios del CICPC de la Delegación Táchira, quienes estarían, presuntamente, vinculados al caso, reseñó el medio La Nación.

En un primer momento, se detuvieron a tres de estos funcionarios, un inspector y dos detectives jefes, quienes se movilizaban junto a un civil en una camioneta oficial del CICPC y un carro Aveo. Dentro de los vehículos llevaban cinco cajas de cartón contentivas de 170 panelas de cocaína, con un peso bruto de 189 kilogramos.

Luego de la detención de estos agentes y la revisión de sus teléfonos celulares, se estableció la relación con el jefe de la Delegación Táchira, Luis Orlando Revilla Chirinos, quien sería detenido horas después por funcionarios del Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

Seguidamente, se pudo conocer sobre la detención de cuatro GNB adscritos al Punto de Atención al Ciudadano de Peracal, en el municipio Bolívar, por estar presuntamente vinculados al caso. También se conoce que hay dos civiles detenidos. Uno de ellos detenido el mismo sábado en Lobatera.

Ante la situación que vive el CICPC en el Táchira, el propio director nacional, Douglas Rico, hizo acto de presencia en la delegación para supervisar las investigaciones.

Al momento, el GOES y el mismo Rico ya se retiraron de la sede, pero continúa la investigación abierta y no se descartan nuevas detenciones.

De mano del director Douglas Rico, se instaló en Táchira el nuevo director de la Delegación, el comisario Jerry Quijano, quien estaría asumiendo su primera gerencia en el organismo.

Los cinco funcionarios del CICPC detenidos se encuentran en la delegación, incluyendo a Revilla Chirinos, quien hasta este viernes no había sido trasladado a Caracas.

