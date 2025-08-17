Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

Autoridades colombianas detuvieron en la ciudad de Barrancabermeja, en el departamento de Santander al noreste colombiano, a Alberto Carlos Mejía Hernández, de nacionalidad venezolana y uno de los miembros "más buscados" de la banda criminal transnacional Tren de Aragua en Chile, informó este sábado, 16 de agosto la Policía.

En una operación binacional, en la que participó la Policía colombiana, la Oficina Central Nacional de Interpol Chile y Carabineros del país austral, se hizo efectiva una notificación roja de la Interpol contra el miembro del Tren de Aragua.

"El prófugo planeó y ejecutó, junto con otros miembros de la organización criminal transnacional, varios asesinatos, entre ellos el del prestamista informal José Felipe Reyes Ossa, conocido como ‘El Rey de Meiggs’, perpetrado el pasado 19 de junio en Ñuñoa (en Santiago)", detalló en X el director de la Policía colombiana, mayor general Carlos Fernando Triana.

Tras su detención, el venezolano, a quien las autoridades chilenas requieren por el delito de homicidio calificado, quedó a disposición de la Fiscalía colombiana para "continuar el respectivo trámite diplomático para su extradición".

EEUU ofrece recompensa por cabecillas

La Embajada de Estados Unidos en Colombia y la Policía colombiana ofrecen un total de doce millones de dólares por la captura de tres líderes de la organización criminal.

Esos cabecillas son Giovanny San Vicente; Yohan José Romero, alias ‘Johan Petrica’, y Héctor Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, por quienes se ofrecen recompensas de tres, cuatro y cinco millones de dólares, respectivamente.

A los tres mencionados se les acusa de delitos de conspiración para cometer crímenes, tráfico de narcóticos y de personas, y lavado de dinero.

¡𝐂𝐀𝐘𝐎́ 𝐔𝐍𝐎 𝐃𝐄 𝐋𝐎𝐒 𝐌𝐀́𝐒 𝐁𝐔𝐒𝐂𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐃𝐄𝐋 ‘𝐓𝐑𝐄𝐍 𝐃𝐄 𝐀𝐑𝐀𝐆𝐔𝐀’ 𝐄𝐍 𝐂𝐇𝐈𝐋𝐄! En Barrancabermeja (Santander), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia, a través de la Oficina Central Nacional de @INTERPOL_HQ… pic.twitter.com/5Kjs2tysJf — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) August 16, 2025

Noticia al Día/Con información de EFE