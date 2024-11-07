La Cámara de Comercio de Maracaibo (CCM) publicó los resultados de la III Encuesta de Coyuntura Económica del tercer trimestre de 2024. El 37% de las empresas reportó un aumento en sus ventas, mientras que el 38% indicó estabilidad y el 25% una disminución. En cuanto a los precios, el 70% no observó cambios significativos, y el 40% consideró que la marcha de sus negocios fue similar al trimestre anterior; el 35% evaluó la situación como favorable.

Respecto a la inversión, el 50% mantuvo niveles similares al trimestre anterior y el 25% reportó un incremento. Las inversiones se destinaron principalmente a la reposición de inventarios (37%), tecnología (29%) e infraestructura (24%), financiadas mayormente a través del flujo de caja (90%). En términos de empleo, el 70% no tuvo variaciones en su plantilla laboral y solo el 14% invirtió en capital humano.

El estudio también destacó desafíos relacionados con los servicios básicos en Maracaibo. El 60% de las empresas reportó que la distribución de combustible y el 47% que los servicios eléctricos se mantuvieron sin cambios, mientras que el 65% indicó que el servicio de agua potable se comportó de manera similar al trimestre anterior. El aseo urbano recibió una evaluación positiva del 49%.

A propósito de las proyecciones para el último trimestre del año, las empresas marabinas expresan un moderado optimismo, así lo subrayó el 54% que esperan un aumento de su actividad económica para ese período.

Asimismo, más de la mitad de los encuestados (60%) prevé un incremento de las ventas durante el último trimestre. Sobre la proyección de los precios en los productos y servicios, el 56% estima que estos tendrán un aumento.

En relación con las inversiones, el 25% evalúa hacer algún tipo de inversión y la marcha empresarial en la ciudad será favorable, según lo acotaron más de la mitad (60%) y en referencia a la generación de empleo, el 73% anticipa mantener su plantilla laboral.

En términos de expectativas económicas para el último trimestre del año, el 54% de las empresas muestra un moderado optimismo, esperando un aumento en su actividad económica. Más de la mitad (60%) anticipa un incremento en las ventas, aunque el 56% estima que los precios de productos y servicios aumentarán. Solo el 25% considera realizar inversiones, pero el 60% ve favorable la marcha empresarial, y el 73% planea mantener su plantilla laboral.

El Índice de Confianza Empresarial (ICE) para el tercer trimestre de 2024 cayó a 5 puntos, lo que representa una disminución de 10 puntos respecto al trimestre anterior, reflejando una actitud cautelosa entre los empresarios. Las principales prioridades identificadas incluyen el crecimiento económico (68%), el control de la inflación y la reducción de impuestos (65% cada uno), y el fortalecimiento del crédito empresarial (60%).

Los empresarios también destacaron la incertidumbre política (65%), la debilidad de la demanda (59%), el nivel de impuestos (57%) y las dificultades financieras (41%) como los factores más críticos para la actividad económica. Estos resultados subrayan el compromiso de la Cámara de Comercio de Maracaibo de apoyar al sector empresarial mediante información estadística que promueva el crecimiento y la estabilidad económica en la región.

