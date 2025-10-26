Celebrando el legado de "Morochito" Rodríguez: 57 años de la primera medalla de oro olímpica para Venezuela

El 26 de octubre de 1968 Francisco "Morochito" Rodríguez hizo historia al ganar la primera medalla de oro para Venezuela en unos Juegos Olímpicos.

"Morochito", nacido el 20 de septiembre de 1945 en Cumaná, estado Sucre, lo hizo en la cita olímpica de México, donde ganó la pelea por el oro al surcoreano Yong-Ju Jee, en la categoría de peso mosca junior.

Rubén Limardo consiguió el oro en la disciplina de esgrima, modalidad espada individual, en Londres 2012, y Yulimar Rojas obtuvo la presea dorada en la disciplina de triple salto femenino en Tokio 2020, consolidándose como los únicos medallistas de oro para Venezuela en la historia de las citas olímpicas.

Este logro no solo resaltó su dedicación y talento en el deporte, sino que también representó un momento de orgullo para el país, que sigue celebrando sus éxitos en el ámbito deportivo.

"Morochito", conocido por su perseverancia y disciplina, fue un referente en su disciplina y su victoria significó un testimonio del arduo trabajo que realizó a lo largo de los años.

Video: Comité Olímpico Venezolano

