Celebrarán la Bajada de la réplica de la Virgen de Chiquinquirá en San Francisco el 30-O

El jueves 30 de octubre, los devotos de María de Chiquinquirá están invitados a una celebración especial: la Bajada de la Réplica de la Tablita de la Chinita en la Parroquia Santísimo Cristo, ubicada en la avenida cinco del municipio de San Francisco.

La actividad, que promete ser un momento de fe y fervor, comenzará a las 5:30 p.m. con el Santo Rosario, donde la feligresía se unirá en oración y esperanza.

El presbítero Leonardo López Quintero, de la parroquia Santísimo Cristo, extiende una cordial invitación:

"Desde la iglesia parroquial Santísimo Cristo, de San Francisco, invitamos cordialmente a toda la feligresía para celebrar a las seis de la tarde la eucaristía y terminada la misma, a presenciar el descendimiento, la Bajada de la Réplica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá", que reposa en este espacio eclesiástico desde el 2018.

La Réplica de la Virgen de Chiquinquirá descenderá al ritmo de la gaita y al son del corazón del pueblo noble de San Francisco, en un emotivo acto de fe.

El presbítero también exhortó a los presentes a la gratitud: "Demos gracias a Dios, por intercesión de nuestra Madre, la Virgen Chinita, de haber logrado todos los favores que en sus manos maternales hemos recibido durante este año y siempre."

