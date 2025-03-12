Céline Dion denuncia que usan IA para falsificar su voz

La cantante Céline Dion se sumó a la protesta de otros artistas en contra de la Inteligencia Artificial, alegando que están usando esta técnica para falsificar su voz, lo que ha generado gran preocupación tanto para ella como para sus fans.

No es secreto que la Inteligencia Artificial llegó para revolucionar varias industrias y la música no es la excepción. Ante toda esta situación, Céline emitió un comunicado en sus redes sociales contando lo sucedido y advirtiendo a sus fans sobre esto, catalogándolo como “estafa”.

Dion indicó que está conmocionada como están replicando sus voces y canciones sin su consentimiento, tal como lo han expresado otros artistas.

De hecho, el pasado mes de febrero, un grupo de mil músicos, entre ellos Kate Bush, Elton John, Dua Lipa, Annie Lennox y más, protestaron contra un plan que estableció el gobierno británico sobre flexibilizar las leyes de derechos de autor que solo favorecen a las empresas de inteligencia artificial.

