Central Venezuela reinició procesamiento de caña de azúcar en el Zulia

Central Venezuela reinició el pasado lunes, 13 de octubre, sus operaciones productivas, para el procesamiento de caña de azúcar, en el municipio Sucre del estado Zulia, tal como lo dio a conocer el ministro Industrias y Producción Nacional, Alex Saab, según reseñó el portal del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP).

Alex Saab, ministro Industrias y Producción Nacional. Foto: Agencias

El funcionario precisó que esta acción marca "un nuevo paso en la reactivación industrial y agroproductiva del occidente" de Venezuela.

Cabe destacar que la empresa tenía cinco años de inactividad y el proceso de recuperación comenzó hace cinco meses, gracias a la inversión privada que cree en las alianzas con el Estado venezolano.

Igualmente, el ministro Saab apuntó que esta reactivación forma parte de la estrategia nacional para fortalecer la producción, la soberanía alimentaria y la independencia económica del país.

La reactivación del Central Venezuela permitirá procesar caña de azúcar proveniente de los valles del sur del Lago de Maracaibo, generando empleo, dinamizando la economía local y contribuyendo al renacer productivo del Zulia.

