Miércoles 15 de octubre de 2025
Al Dia

Centro de Arte Lía Bermúdez honra la Resistencia Indígena: inaugura la exposición "Esencias del Tiempo"

El evento se realizó en el marco del Día de la Resistencia Indígena, rindiendo un profundo homenaje a la valentía, la sabiduría y la inmutable identidad de los pueblos originarios de Venezuela.

Por Isidro Lopez

Centro de Arte Lía Bermúdez honra la Resistencia Indígena: inaugura la exposición
Centro de Arte Lía Bermúdez honra la Resistencia Indígena: inaugura la exposición "Esencias del Tiempo". Foto: Isidro López
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez (CAMLB) se convirtió en el escenario de una significativa conmemoración al inaugurar este martes 14 de octubre la exposición colectiva "Esencias del Tiempo: Memorias y Raíces Vivas". El evento se realizó en el marco del Día de la Resistencia Indígena, rindiendo un profundo homenaje a la valentía, la sabiduría y la inmutable identidad de los pueblos originarios de Venezuela.

Varios artistas regionales y nacionales. Foto: Isidro López

La inauguración, celebrada en la Sala Alternativa a las 10:00 a.m., fue un encuentro que exploró a través del arte contemporáneo la cosmogonía, la resiliencia y la lucha de los ancestros venezolanos por la libertad y la defensa de su identidad cultural.

Un Esfuerzo Colectivo por la Diversidad Cultural

La exposición "Esencias del Tiempo" nació bajo la premisa del respeto a la diversidad cultural. Fue impulsada por el Centro de Arte Lía Bermúdez en alianza estratégica con la Secretaría de Cultura del Estado Zulia y la Facultad Experimental de Arte de La Universidad del Zulia (LUZ).

También estuvo presente Alexis Fernanadez, Director de la Biblioteca Pública del Zulia. Foto: Isidro López

Esta colaboración resultó en un encuentro colectivo de artistas que, desde distintas miradas y expresiones, lograron honrar las tradiciones ancestrales. Ionesco Troconis, presidente del CAMLB, destacó la diversidad cultural y de propuestas artísticas de la exposición "Como verán, es una muestra multiculural, donde distintos tipos de arte, hay fotografía, hay arcilla, hay escultura"

Durante el acto inaugural, se aplaudió la creatividad de los artistas participantes, se agradeció el acompañamiento de aliados y amigos, y se reconoció el trabajo en equipo del personal del CAMLB, reafirmando el compromiso de la institución:

"Somos una gran familia y hoy estrechamos una vez más esa relación que tenemos como dos importantes lugares de la ciudad que fomentan el desarrollo y el conocimiento de la cultura" expresó la decana de la Facultad de Arte de La Universidad del Zulia, Juliana Marín.

Una excelente unión interinstitucional y de artistas. Foto: Isidro López

La exposición "Esencias del Tiempo: Memorias y Raíces Vivas" está abierta al público en la Sala Alternativa del CAMLB y se invita a toda la comunidad a visitarla para reflexionar sobre el profundo legado y la resiliencia de los pueblos originarios de Venezuela.

La obras indígenas presente en la muestra. Foto: Isidro López
El diseño de moda también presente. Foto: Isidro López
Una muestra para el disfrute de todos. Foto: Isidro López
La exposición combina distintas artes. Foto: Isidro López

Lee también: Ferretería ALPECA celebra sus 32 años construyendo a Maracaibo

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

  • Metrópolis 103.9 FM (15%, 250 Votos)
  • Chiquinquira 90.9 FM (14%, 233 Votos)
  • Sabor 106 FM (12%, 209 Votos)
  • Okey 101 FM (12%, 205 Votos)
  • Urbe 96.3 FM (8%, 143 Votos)
  • Latinos 97.1 FM (5%, 90 Votos)
  • Ninguna de las anteriores (5%, 88 Votos)
  • La Mega 99.7 FM (5%, 87 Votos)
  • Gaiterisima 94.7 FM (5%, 82 Votos)
  • Éxitos 89.7 FM (3%, 58 Votos)
  • Rumbera 98.7 FM (3%, 57 Votos)
  • Romántica 92.5 FM (3%, 53 Votos)
  • Onda 107.3 FM (3%, 52 Votos)
  • Clásicos 100.5 FM (2%, 39 Votos)
  • Popular 95.5 FM (2%, 37 Votos)
  • Galáctica 94.5 FM (0%, 6 Votos)

Votantes totales: 1.689

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Dodgers amplían ventaja ante Cerveceros en Serie de Campeonato

Dodgers amplían ventaja ante Cerveceros en Serie de Campeonato

Rescatan a un centenar de ‘esclavos’ en una finca de caña en Brasil

Rescatan a un centenar de ‘esclavos’ en una finca de caña en Brasil

¡Play Ball! Arranca la temporada 2025-2026 de la LVBP

¡Play Ball! Arranca la temporada 2025-2026 de la LVBP

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 15 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 15 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 15 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 15 de octubre

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Jorge

Jorge "Tuto" Quiroga se posiciona como el referente del nuevo capítulo político en Bolivia

¿Sabías que existen diferentes tipos de dolor de cabeza?

¿Sabías que existen diferentes tipos de dolor de cabeza?

Trump recibe a Milei en la Casa Blanca y le ofrece respaldo de cara a las Legislativas en Argentina

Trump recibe a Milei en la Casa Blanca y le ofrece respaldo de cara a las Legislativas en Argentina

Fiesta deportiva en San Francisco: “Estrellas de Seguridad” se enfrenta a “Glorias Deportivas del Zulia” este sábado

Fiesta deportiva en San Francisco: “Estrellas de Seguridad” se enfrenta a “Glorias Deportivas del Zulia” este sábado

La historia de amor entre Katy Perry y Justin Trudeau

La historia de amor entre Katy Perry y Justin Trudeau

Jennifer Aniston revela que nunca ha considerado la adopción 

Jennifer Aniston revela que nunca ha considerado la adopción 

Gleyber Torres será operado por hernia inguinal tras jugar lesionado el último mes de temporada

Gleyber Torres será operado por hernia inguinal tras jugar lesionado el último mes de temporada

La reina

La reina "Chokoblackie": De Venezuela para el mundo

Falleció el cantante estadounidense D’Angelo de R&B ganador del Grammy

Falleció el cantante estadounidense D’Angelo de R&B ganador del Grammy

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Jackson Chourio conecta cuadrangular para igualar un histórico récord de Miguel Cabrera en Postemporada

Jackson Chourio conecta cuadrangular para igualar un histórico récord de Miguel Cabrera en Postemporada

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Ya estamos en el Vaticano

Ya estamos en el Vaticano

"Quien ha hecho santo a José Gregorio Hernández es el propio pueblo": Cardenal Baltazar Porras

Atención usuarios: Estas son las restricciones viales por trabajos de asfaltado en Maracaibo y San Francisco para este miércoles 15-Oct

Atención usuarios: Estas son las restricciones viales por trabajos de asfaltado en Maracaibo y San Francisco para este miércoles 15-Oct

Noticias Relacionadas

Canonización

El artista que puso una sonrisa: La historia detrás de la imagen oficial de José Gregorio Hernández

El relato proviene del artista Eduardo Chumaceiro, quien en 2019 trabajó junto al Padre Gerardino Barracchini, Vicepostulador de la Causa de Canonización.
Al Dia

Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador en eliminatorias mundialistas

El portugués firmó un nuevo récord histórico en goles
Al Dia

Central Venezuela reinició procesamiento de caña de azúcar en el Zulia

La reactivación de la empresa ubicada en el municipio Sucre contribuye en la generación empleo, dinamización la economía local y contribuye al renacer productivo de la entidad zuliana.
Al Dia

Todo listo: Amaia Montero estará al frente de La Oreja de Van Gogh

Según De Hoyos, el anuncio no se ha hecho oficial debido a "temas de calendario y logística".

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025