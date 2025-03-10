Centro Gallego de Maracaibo otorga reconocimientos a los campeones de Liga de Desarrollo

El salón principal del Centro Gallego de Maracaibo, fue el escenario donde los campeones sub14 de la Liga de Desarrollo de Maracaibo fueron reconocidos por alcanzar el campeonato avalado por la Asociación de Fútbol del estado Zulia.

Foto: Centro Gallego

La final del torneo Clausura 2024 de la Liga de Desarrollo se celebró el pasado 15 de febrero, y el equipo sub14 jugó ante la Academia Totem. El resultado favoreció 2-1 a nuestra sub14.

Foto: Centro Gallego

Gerardo Morán, secretario de deportes del club, fue el responsable de tomar la palabra para darle la bienvenida a los campeones, así como a sus padres y representantes, quienes estuvieron presentes.

Foto: Centro Gallego

“Quiero felicitar a todos los jugadores por el gran desempeño en el torneo y por el título logrado, esto, nos llena de orgullo. Sabemos que vamos por el camino correcto, pero debemos seguir trabajando aún más”, indicó Morán.

Foto: Centro Gallego

“Nuestro propósito es que los chamos sigan creciendo, continúen sumando minutos de juego, porque esto último, es lo que les permitirá seguir avanzando a cada uno de ellos. Debemos de estar enfocados en querer competir y participar en el día a día”.

Foto: Centro Gallego

José Antonio Matos, presidente del Centro Gallego de Maracaibo, se mostró muy contento y orgulloso por cada uno de los jugadores, así como del cuerpo técnico del equipo sub14, encabezado por el entrenador Humberto Schoonewolff.

“Quiero darles las gracias en nombre de toda la directiva del Centro Gallego de Maracaibo, a los padres y representantes por el esfuerzo que hacen día a día, para que sus niños vengan a los entrenamientos y participar en los diferentes torneos que jugamos”.

El presidente del club aprovechó esta ocasión especial para dar a conocer una iniciativa que respaldará los esfuerzos por la masificación del deporte, sobre todo del fútbol en la región.

“Estuvimos conversando con el Real Club Deportivo La Coruña, que en su momento jugó en la Primera División, en España; los planes están adelantados y -seguramente en abril- tendremos la primera reunión con ellos para fomentar las bases y poder instalar una escuela de fútbol del Deportivo La Coruña, aquí en Maracaibo.

Esto hará que nuestros niños puedan soñar y llegar más lejos en este deporte”.Esta gran actividad prosiguió con la proyección de un video, con los momentos cumbres de la final ganada, y el punto más emocionante del mismo fueron los mensajes de los padres de cada uno de los campeones sub14.

El evento culminó con la entrega de un reconocimiento a los jugadores, cuerpo técnico y a aquellos que con su esfuerzo y dedicación pusieron su granito de arena para lograr levantar la copa de campeón del torneo Clausura 2024 de la Liga de Desarrollo.

Lee también: Dave Roberts extendió su contrato con Dodgers por cuatro años

Centro Gallego de Maracaibo