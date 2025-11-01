CEO de Chevron considera que presencia de la empresa en Venezuela ha sido "constructiva" para ambos países

La compañía estadounidense Chevron defendió este viernes, 31 de octubre sus operaciones continuas en Venezuela, donde ha insistido a funcionarios en Washington en mantener una licencia que le permita seguir extrayendo petróleo.

Chevron. Foto: Agencias

El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, declaró a CNBC que la presencia de la empresa en Venezuela ha sido "constructiva" tanto para Washington como para Caracas, y señaló que el crudo pesado del país es muy demandado por las refinerías estadounidenses.

"Creemos que el comercio regional y la inversión extranjera son un vehículo para que los países trabajen juntos", explicó Wirth, quien agregó que el personal de inteligencia y seguridad de la compañía estaba monitoreando la situación.

Washington inició una campaña de ataques dirigida a presuntas embarcaciones de contrabando de drogas en el Caribe y el Pacífico a principios de septiembre, que ha dejado al menos 62 muertos y 14 barcos y un semisumergible destruidos.

Trump dijo el viernes que no estaba considerando ataques contra Venezuela.

La producción de Chevron

Chevron informó el viernes sobre una producción de aproximadamente 4,1 millones de barriles de petróleo equivalente por día, un aumento de alrededor del 21 % respecto al nivel del año anterior 2024, luego de completar la adquisición de la empresa estadounidense Hess por 53 mil millones de dólares.

Noticia al Día/Con información de AFP