Cerca de 40 muertos tras caer autobús desde un puente en Guatemala

Cerca de 40 personas murieron tras caerse un autobús al norte de Ciudad de Guatemala, según confirmó a EFE una fuente oficial.

El suceso se produjo este lunes después de que el vehículo se precipitara desde un puente.

"Hay menores, pero no tenemos todavía el dato de las edades (o) cuántos. Pero, también, hay mujeres y adultos. No tenemos la cantidad exacta de las edades. Únicamente, sobrepasa más de 40 personas fallecidas", dijo Carlos Hernández, portavoz de los bomberos.

Explicó, además, que el bus en el que viajaban más de 50 personas, perdió el control de los frenos y colisionó con otros dos coches: "(El bus) pierde el control cuando venía sobre la ruta, pierde los frenos e impacta contra dos vehículos tipo sedan que estaban esperando luz en el semáforo".

Las autoridades precisaron: "El bus impacta en la valla metálica de la orilla de la carretera y sigue de largo hasta caer a la hondonada (precipicio) donde se encuentra el río de Aguas Negras, por lo que queda totalmente volcado".

El Presidente se pronunció

El presidente de Guatemala, Bernando Arévalo, lamentó el accidente del bus, y a la vez, movilizó al Ejército y a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) hasta la zona para ayudar con las labores rescate y declaró luto nacional.

"La tragedia en el Puente Belice es un dolor nacional que lamento profundamente. Me solidarizo con las familias de las víctimas que hoy amanecen con una noticia desgarradora. Su dolor es mi dolor", escribió en la red social X el presidente guatemalteco.

"Como Presidente, he instruido movilizar al personal del Ejército Nacional y a la CONRED a asistir en el lugar y activar criterios especiales de atención médica a los heridos. Además, he decidido decretar luto nacional, el cual prontamente será formalizado vía acuerdo gubernativo", agrega la publicación.

Noticia al Día / 20 Minutos