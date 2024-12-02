Certifican en el Zulia 3 nuevas rutas turísticas

En el marco de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela 2024, el Ministerio del Turismo (MINTUR) certificó este viernes 29 de noviembre 3 nuevas rutas turísticas del Zulia: “Experiencia Santa Lucía”, “Rafael Urdaneta, El Brillante” y “El Puente es SoloAventura”, las dos primeras gestionadas por la Corporación Zuliana de Turismo y la tercera por la touroperadora privada, Solo Aventura.

La ruta “Experiencia Santa Lucía” lleva a los visitantes a explorar las calles del Barrio Santa Lucía, cuna de la tradición del Zulia llena de tradiciones y riquezas patrimoniales. Entre sus principales atractivos destacan la Iglesia Santa Lucía, el Boulevar de Santa Lucía, el Museo de la Gaita, el famoso "Pá que Luis", y la Casa de Luis Aparicio Montiel, nuestro “Salón de la Fama del Béisbol”.

Por su parte, la ruta “Rafael Urdaneta, El Brillante” ofrece un recorrido por los atractivos turísticos y patrimoniales que rinden homenaje a nuestro ilustre prócer de la independencia, General Rafael Urdaneta, como son: El Panteón Regional, el Parque General Rafael Urdaneta, el Museo Histórico General Rafael Urdaneta, y el Puente sobre el Lago General Rafael Urdaneta.

La tercera ruta los lleva en Kayak a disfrutar de un inolvidable recorrido por el Lago de Maracaibo hasta la pila 21, donde podrán ver los buques que pasan por el canal de navegación, observar aves y vivir la experiencia de atravesar el Puente desde abajo.

Todas estas rutas buscan no solo atraer a turistas, sino también fomentar la conservación del patrimonio cultural, patrimonial y natural del Estado, resaltando el compromiso de la Corporación Zuliana de Turismo con el desarrollo sostenible y la promoción del turismo en la región.

Con la certificación de estas nuevas rutas, el Zulia suma 7 avaladas por primera vez por el Ministerio de Turismo. Así, la región zuliana camina con paso firme a consolidarse como un atractivo turístico de primer nivel, entrando al catálogo turístico de Venezuela que se presenta a nivel nacional e internacional, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de sumergirse en la riqueza histórica y cultural de nuestra entidad.

