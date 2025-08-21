Jueves 21 de agosto de 2025
Al Dia

CEZIMAR celebrará su 45 aniversario con conferencia de Asdrúbal Oliveros

Enfocados en el crecimiento de sus agremiados, la Cámara Empresarial de la Zona Industrial de Maracaibo y San Francisco, CEZIMAR,…

Por Isidro Lopez

CEZIMAR celebrará su 45 aniversario con conferencia de Asdrúbal Oliveros
CEZIMAR celebrará sus 45 aniversario con conferencia de Asdrúbal Oliveros. Foto: Xiomara Solano
Enfocados en el crecimiento de sus agremiados, la Cámara Empresarial de la Zona Industrial de Maracaibo y San Francisco, CEZIMAR, informó este jueves 21 de agosto sobre los eventos programados para celebrar su 45 aniversario el próximo mes de septiembre.

Con la presencia de Héctor Siú, presidente de CEZIMAR, Damiana Villalobos vicepresidente de FEDECAMARAS Zulia y parte de la junta directiva de la cámara, en la rueda de prensa se develó que el próximo 4 de septiembre se llevará a cabo una conferencia con el reconocido economista Asdrúbal Oliveros sobre la situación económica del país y los posibles escenarios que se presentarán según los análisis científicos.

Todo listo para celebrar el 45 aniverario de CEZIMAR. Foto: Xiomara Solano

“Nos trae un repertorio de temas sobre las fortalezas y las estrategias que pueden tomar las empresas en estos momentos” detalló el presidente de CEZIMAR sobre la conferencia de Oliveros.

Esta actividad es de exclusividad para los afiliados y se realizará el cuatro de septiembre en los espacios de CEZIMAR ubicado en la zona industrial de Maracaibo.

CEZIMAR apunta al desarrollo del estado Zulia

También ofreció detalles sobre los planteamientos que desde CEZIMAR se implementan en pro del desarrollo del empresariado regional, destacando las negociaciones que llevan a cabo para reiniciar la conectividad por cielo y mar de nuestro estado, necesario para consolidar una mejor economía.

A este respecto, explicó que llevan adelantadas buenas negociaciones quedando solo algunos puntos a resolver “Hemos estado trabajando en conjunto con las aerolíneas, con el INAC y con BAER, para la posibilidad de mayor conectividad con el Zulia”.

Héctor Siú, presidente de CEZIMAR. Foto: Xiomara Solano

Entre los múltiples beneficios para el Zulia, expresó “El turismo para el Zulia, sería impresionante volver a retomar eso, en el caso de industriales, la traída de técnicos, nuevos inversionistas, la posibilidad de comprar repuestos en el exterior, llegarían más rápidos”.

“Una cosa a resaltar del Zulia es que es el único estado de Venezuela que tiene puerto marítimo, aeropuerto y frontera, es una fortaleza que tiene el Zulia” finalizó diciendo el presidente de CEZIMAR.

