Charlie Sheen confesó experiencias sexuales con hombres

El actor estadounidense Charlie Sheen, conocido por su papel protagónico en la serie Two and a Half Men, ha hablado por primera vez públicamente sobre sus encuentros sexuales con hombres, en el marco de su próximo documental titulado aka Charlie Sheen, que se estrenará el 10 de septiembre en Netflix.

En una entrevista con la revista People, Sheen afirmó que no tiene intención de ocultar su pasado ni de dejar que lo defina. “No voy a huir de mi pasado, ni dejar que me domine”, expresó el intérprete de 60 años, quien también calificó como “liberador” abordar este tema por primera vez.

El actor, cuya imagen pública ha estado marcada por un estilo de vida frenético y escándalos mediáticos, explicó que estas experiencias ocurrieron durante un periodo de consumo de crack, una de las adicciones que más afectaron su vida. “Eso fue lo que lo inició. Ahí nació, o se desató”, relató Sheen, reconociendo que en los momentos de abstinencia intentaba comprender y aceptar lo vivido.

En el documental, Sheen utiliza una metáfora para describir el alivio que sintió al hablar abiertamente sobre su sexualidad: “Es jodidamente liberador… Es como si un tren no pasara por el costado del restaurante”, comentó con franqueza.

La producción de Netflix, dirigida por Andrew Renzi, forma parte de un esfuerzo más amplio del actor por compartir su historia sin filtros, incluyendo sus adicciones, el diagnóstico de VIH que recibió en 2011, y su proceso de recuperación y sobriedad.

El documental se estrenará un día después del lanzamiento de sus memorias tituladas The Book of Sheen, previstas para el 9 de septiembre, donde también aborda estos episodios íntimos y controversiales de su vida.

Noticia al Día / Infobae

Lee también: Maracaibo se rindió al amor eterno de Rocío Dúrcal en 1995