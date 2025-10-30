Jueves 30 de octubre de 2025
Al Dia

Chequeo interno de natación reunió a más de 60 atletas en Maracaibo

La jornada incluyó nadadores de distintas categorías y destacó por su ambiente de compromiso, inclusión y desarrollo deportivo regional.

Por Daniel García

Chequeo interno de natación reunió a más de 60 atletas en Maracaibo
Foto: IRDEZ
Con entusiasmo y espíritu competitivo, más de 60 nadadores del Zulia participaron en el Chequeo Interno de Natación, realizado en la piscina del YMCA Cotorrera de Maracaibo, como parte de su preparación para los Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2025 y otros eventos de carácter nacional.

La jornada contó con la participación del Club Fundación María Elena, bajo la guía del entrenador Amancio Gutiérrez, y reunió a atletas de las categorías infantil, juvenil, máxima y paralímpica, quienes demostraron compromiso y disciplina en una actividad orientada a fortalecer el deporte regional y promover espacios de convivencia y paz.

“Estos chequeos son fundamentales para medir el progreso de nuestros nadadores y ajustar los entrenamientos de cara a los compromisos nacionales. Nos sentimos orgullosos del avance técnico y del compromiso de cada uno de ellos”, expresó Gutiérrez.

“Agradecemos el apoyo de las autoridades deportivas del estado por seguir impulsando la natación zuliana, demostrando que el Deporte Lo Cura Todo”, añadió

La actividad se desarrolló en un ambiente de fraternidad y esfuerzo, reafirmando el compromiso del movimiento TeamTawalaPorLaPaz con la formación deportiva, la inclusión y el desarrollo del talento zuliano.

Prensa Deportes Zulia

Lee también: Fernando Aristeguieta asumiría como seleccionador interino de la Vinotinto para los amistosos de noviembre

