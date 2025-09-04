China Concord Resources instala la primera plataforma flotante para producir crudo en el Lago de Maracaibo: Reuters

La primera instalación flotante para producir crudo, parte de un proyecto de 1.000 millones de dólares operado por China Concord Resources Corp. (CCRC) en Venezuela, llegó al Lago de Maracaibo, la segunda región petrolera más grande del país, según confirmaron dos fuentes e imágenes.

La empresa china CCRC está incrementando la producción en dos campos clave del occidente venezolano —Lago Cinco y Lagunillas Lago— y espera alcanzar los 60.000 barriles diarios para finales del próximo año, frente a los 12.000 bpd actuales. Se trata de un impulso inusual para una compañía privada china en un país miembro de la OPEP sancionado por Estados Unidos, que ha enfrentado dificultades para atraer inversión extranjera.

CCRC comenzó a negociar el año pasado su participación en esos yacimientos con la estatal PDVSA, bajo un contrato de producción compartida de 20 años. La firma ha enviado personal técnico especializado desde China para reabrir rápidamente unos 100 pozos.

La plataforma autoelevable Alula, proveniente del puerto chino de Zhoushan, llegó recientemente al Lago de Maracaibo, según datos de monitoreo marítimo, fotos y videos verificados por Reuters. El pasado fin de semana pasó bajo el puente del lago, remolcada hacia su ubicación final en Lagunillas.

La unidad, que navega con bandera de Santo Tomé y Príncipe, constituye la primera gran infraestructura instalada en el Lago de Maracaibo en varios años. Estados Unidos impuso por primera vez sanciones a la industria petrolera venezolana en 2019.

PDVSA y el Ministerio de Petróleo no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

De acuerdo con fuentes consultadas por Reuters el mes pasado, los campos Lago Cinco y Lagunillas Lago producirán una mezcla de crudo liviano y pesado: el primero será entregado a PDVSA, mientras que el segundo estará destinado al mercado chino.

Actualmente, PDVSA controla empresas mixtas y contratos de producción en Venezuela, y ha logrado estabilizar la producción en torno a 1 millón de barriles diarios este año. Las exportaciones alcanzaron en el último mes un máximo de nueve meses con 966.500 bpd.